ŠOK U HUMSKOJ! Blagojević više nije trener Partizana (FOTO)

Nakon teškog poraza od Čukaričkog, FK Partizan je smenio Srđana Blagojevića koji više nije trener crno-belih

- Na predlog potpredsednika za sportska pitanja, gospodina Predraga Mijatovića, Upravni odbor Fudbalskog kluba Partizan doneo je odluku o smeni trenera prvog tima, gospodina Srđana Blagojevića- piše u saopštenju.

- U naredne dve utakmice, do reprezentativne pauze, ekipu će predvoditi pomoćni treneri Marko Jovanović i Đorđije Ćetković, a o daljim odlukama javnost će biti obaveštena tokom reprezentativne pauze- piše u objavi.

- Fudbalski klub Partizan se zahvaljuje gospodinu Blagojeviću na dosadašnjem radu i želi mu mnogo uspeha u nastavku karijere- napisali su iz Partizana na mreži Iks.

U naredne dve utakmice, do reprezentativne pauze, ekipu će predvoditi pomoćni treneri… pic.twitter.com/oJW7m69exI — FK Partizan (@FKPartizanBG) 02. новембар 2025.

Autor: Jovana Nerić