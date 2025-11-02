ISTORIJA SRPSKOG KLUPSKOG BOKSA SE PIŠE DANAS! Zvezda boksuje za Kup evropskih šampiona (FOTO)

Istorija srpskog klupskog boksa se piše danas, u Beogradu, u “Ložionici”! Finale EUBC Kupa evropskih šampiona zakazano je za 20:00 časova u kreativno-inovativnom i digitalnom centru u srpskoj prestonici, za trofej i ulazak u istoriju boriće se srpska Crvena zvezda i grčki Panatenaikos.

Zvezda i njena verna armija navijača veruje u šampionski ishod završnice najprestižnijeg boks klupskog takmičenja na Starom kontinentu i da će najvredniji trofej do sada pridružiti dosadašnjim, tri pehara šampiona Jugoslavije (1967, 1969. i 1970) i peharu osvajača Regionalne lige (2022. u Skoplju).

Boje bokserskog kluba Crvena zvezda u beogradskoj "Ložionici" 2. novembra od 20:00 časova u sudaru sa komšijama iz Grčke, uz direktan prenos svih mečeva na TV Arena Fight braniće: Artur Megapetijan (57 kg), Pavel Fedorov (63.5 kg), Vahid Abasov (67 kg), Igor Rogić (71 kg), Dimitrije Andrejević (75 kg), Vladimir Mirončikov (80 kg) i Sadam Magomedov (92 kg).

Panatinaikos će se u “Ložionici” drim timu crveno belih suprotstaviti takođe jakim sastavom: 57 kg Vasileos Stratakos, 63,5 kg Georgios Georgazas, 67 kg Joanis Manos, 71 kg Ermis Skenderi, 75 kg Panajotis Rodios, 80 kg Leovon Karapetjan, 92 kg Nikiforos Rusakis.

Prenos mečeva u “Ložionici” kreće od 18:00 časova kada će se za treće mesto Kupa evropskih šampiona boriti bokseri Ostrave (Češka) i Pankrationa (Moldavija).

Nakon ovog boks sudara sledi spektakl u kome će se crveno-beli boriti za ulazak u stroj besmrtnih šampiona klupskog boksa Evrope.

Raspored mečeva:

Za treće mesto Ostrava – Pankration (57kg pobeda ide bokseru Pankrationa Aleksandru Cenuza jer nema protivnika, 63,5kg Rostislav Hladun – Viktor Vakula, 67kg Vaclav Olah- Aleksandru Parašiv, 71kg Matej Reiskaj – Vladimir Nazimko, 75kg Jakub Batfalski – Vasile Čebotari, 80kg Marek Kvasnak – Anatolij Svet, 92kg Roman Struk bez protivnika, pobeda Struka)

Finale: Crvena zvezda – Panatenaikos (57kg Artur Megapetjan – Vasileos Stratakus, 63,5kg Pavel Fedorov – Georgios Georgazas, 67kg Vahid Abasov – Joanis Manos, 71kg Igor Rogić – Ermis Skenderi, 75kg Dimitrije Andrejević – Panajotis Rodios, 80kg Vladimir Mirončikov – Leovon Karapetjan, 92kg Sadam Magomedov - Nikiforos Rusakis).

Autor: Jovana Nerić