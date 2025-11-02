HAOS ZBOG RONALDA Slavni Portugalac na žestokom udaru

U Saudijskoj Arabiji se podigla velika bura zbog Kristijana Ronalda.

Legendarni portugalski fudbaler igra četvrtu sezonu u dresu Al Nasra, ali je zanimljivo to da još uvek nije osvojio nijedan trofej.

To bi moglo da se promeni ove takmičarkse godine pošto njegov tim posle sedam kola ima maksimalan učinak, sa tri boda više u odnosu na drugoplasirani Al Tavon.

Ipak, način na koji Al Nasr dolazi do pobeda postao je sporan. Tako su u poslednjem odigranom kolu pobedili Al Fajhu 2:1, a čovek odluke je bio Ronaldo iz penala u 14. minutu nadoknade.

This is the penalty Al Nassr got. They really want Ronaldo to win atleast a single trophy. 🤣 pic.twitter.com/Iju3Z3uqLr — Fcb Zone (@FcBarcaZone) 01. новембар 2025.

To je već četvrti penal koji je Ronaldo izveo ove sezone i zato su drugi timovi odlučili da dignu glas. Pedro Emanuel, koji sedi na klupi poražene Al Fajhe, poludeo je kada je video da je utakmica produžena čak 16 minuta, a još više za šta je Ronaldo dobio penal.

- Nema potrebe da se igraju 34 kola ako je poenta ovoga da se zadovolji samo Kristijano Ronaldo. Ovo što se danas desilo nije dobro za rast i razvoj saudijske lige - kukao je Pedro Emanuel, inače Ronaldov zemljak iz Portugala.

Ruben Neves after Ronaldo’s penalty:



These are Ronaldo’s teammates with whom he is supposed to win the World Cup. pic.twitter.com/qLHN2Qt2cn — CristianoXtra (@CristianoXtra_) 01. новембар 2025.

To nije sve. Na Ronalda su udarili njegovi saigrači iz reprezentacije - Ruben Neves i Žoao Kanselo, koji igraju za Al Hilal. Njih dvojica su ismevali način na koji je Al Nasr došao do pobede. Sve u svemu, optužuju Ronalda i njegov tim da "nečasno" dolaze do golova i pobeda.

Ronaldo je ove sezone postigao osam golova.

Autor: Jovana Nerić