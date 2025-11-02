ZAVRŠNI VTA TURNIR U RIJADU: Sabalenka pobedila Paolini za samo 70 minuta

AKTUELNO

Beloruska teniserka zabeležila je 11 asova, dok je Paolini osvojila dva poena direktno iz servisa.

Prva teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka pobedila je danas osmu igračicu sveta Italijanku Džasmin Paolini posle dva seta, 6:3, 6:1, u meču prvog kola Grupe "Štefi Graf" na završnom WTA turniru u Rijadu.

Sabalenka je pet puta uzela servis italijanskoj teniserki, dok je Paolini osvojila jedan brejk.

U drugom današnjem meču prvog kola Grupe "Štefi Graf" sastaće se dve Amerikanke - treća teniserka sveta Koko Gof i peta igračica sveta Džesika Pegula.

Autor: Marija Radić

