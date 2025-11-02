AKTUELNO

Košarka

SAŠA OBRADOVIĆ PRECRTAO KODIJA I MONEKEA: Ovo je razlog!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Čima Moneke i Kodi Miler-Mekintajer van tima Crvene zvezde.

Košarkaši Crvene zvezde gostuju Spartaku u Subotici od 19.00 u meču petog kola ABA lige.

Trener Zvezde Saša Obradović odlučio je da napravi određene rezove u ekipi posle duplog evroligaškog kola minule sedmice.

Naime, kako je preneo "Telegraf", van tima za okršaj sa Spartakom našli su se Kodi Miler Mekintajer i Čima Moneke, udarni tandem crveno-belih.

Videćemo kako će Zvezda bez pomenutog tandema izgledati na vrelom gostovanju u Subotici.

Autor: Jovana Nerić

