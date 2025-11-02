Novi kiks fudbalera Crvene zvezde: Radniku iz Surdulice bod na Marakani

Fudbaleri Crvene zvezde i Radnika iz Surdulice odigrali su večeras nerešeno 1:1 u utakmici 14. kola Superlige Srbije.

Pred praznim tribinama stadiona "Rajko Mitić", zbog kazne, crveno-beli su ostali bez pobede i na trećem uzastopnom prvenstvenom meču - remi protiv Radničkog u Nišu i poraz od Vojvodine u Novom Sadu.

Tim Vladana Milojevića je u sve "dubljoj krizi", ali je uprkos tome prvi na tabeli sa 32 boda, jednim više od Partizana.

Zvezda je povela u 51. minutu pogotkom Aleksandra Kataija, a izjednačio je Đorđe Jovanović u 64. minutu nakon fantastične asistencije Harisa Hajdarevića.

Zvezda u četvrtak u četvrtom kolu Lige Evrope dočekuje Lil.

Ostali rezultati: Novi Pazar - Železničar 1:0, TSC - Napredak 1:1, Vojvodina - IMT 1:3.

Autor: Marija Radić