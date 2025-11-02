KAKO I ŠTA DALJE?! Evo šta je Vladan Milojević poručio o Crvenoj zvezdi posle remija sa Radnikom

Vladan Milojević delovao je prilično rezignirano po završetku utakmice sa Radnikom.

Crvena zvezda je u 14. kolu na svom terenu odigrala nerešeno 1:1 sa ekipom iz Surdulice. Bila je to četvrta ukupno, a treća u prvenstvu Srbije utakmica na kojoj Zvezda nije pobedila.

"Očigledno da smo upali u psihološki problem. Jednostavno smo neprepoznatljivi. Probali smo, pričali, ali se to ponavlja. Moramo da izađemo iz ovog problema, a kako, videćemo."

Na pitanje, kako izaći iz problema, Milojević je odgovorio:

"Nema tu nekog drugog rešenja nego da se radi i da se pozitivnim rezultatima izađe. Oni daju samopouzdanje. Ovo je nešto što nisam očekivao. Takve greške koje mi sada pravimo, nikad ih nismo pravili. Zašto je to tako, treba napraviti analizu i videti".

Autor: Marija Radić