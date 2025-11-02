AKTUELNO

Fudbal

KAKO I ŠTA DALJE?! Evo šta je Vladan Milojević poručio o Crvenoj zvezdi posle remija sa Radnikom

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Ana Punković ||

Vladan Milojević delovao je prilično rezignirano po završetku utakmice sa Radnikom.

Crvena zvezda je u 14. kolu na svom terenu odigrala nerešeno 1:1 sa ekipom iz Surdulice. Bila je to četvrta ukupno, a treća u prvenstvu Srbije utakmica na kojoj Zvezda nije pobedila.

"Očigledno da smo upali u psihološki problem. Jednostavno smo neprepoznatljivi. Probali smo, pričali, ali se to ponavlja. Moramo da izađemo iz ovog problema, a kako, videćemo."

Na pitanje, kako izaći iz problema, Milojević je odgovorio:

"Nema tu nekog drugog rešenja nego da se radi i da se pozitivnim rezultatima izađe. Oni daju samopouzdanje. Ovo je nešto što nisam očekivao. Takve greške koje mi sada pravimo, nikad ih nismo pravili. Zašto je to tako, treba napraviti analizu i videti".

pročitajte još

Novi kiks fudbalera Crvene zvezde: Radniku iz Surdulice bod na Marakani

Autor: Marija Radić

#Crvena Zvezda

#FK Radnik

#Marakan

#Remi

#Vladan Milojević

POVEZANE VESTI

Fudbal

VLADAN MILOJEVIĆ PONUDIO OSTAVKU: Evo kako je reagovala uprava Crvene zvezde! Ko sedi na klupi protiv Lila?!

Fudbal

VLADAN MILOJEVIĆ NOVI SELEKTOR SRBIJE?! Evo kada će trener Crvene zvezde debitovati na klupi Orlova

Fudbal

VLADAN MILOJEVIĆ O ARNAUTOVIĆU: Izjava trenera Zvezde pred meč na Gibraltaru!

Fudbal

Trener Zvezde Vladan Milojević poveo 23 igrača na finale Kupa Srbije sa Vojvodinom

Fudbal

Vladan Milojević o tesnoj pobedi Zvezde nad Linkolnom – 'Bilo je napeto…'

Fudbal

Milojević: 'Katai jedan od najboljih u istoriji Zvezde'