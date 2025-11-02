Zvezda se vinula u zvezde, Zvezda je osvojila Kup evropskih šampiona

Crvena zvezda je klupski evropski šampion u boksu! Crveno-beli u slavnu knjigu šampiona klupske boks istorije Starog kontinenta upisali su se u Beogradu, u “Ložionici” koja slavi vek postojanja. U finalu EUBC Kupa evropskih šampiona u kreativno-inovativnom i digitalnom centru u srpskoj prestonici rukavice su ukrstili domaćin Crvena zvezda i grčki Panatenaikos, crveno-beli su slavili rezultatom 12:2.

Zvezdin drim tim je opravdao očekivanja kako stručnog štaba, uprave kluba, vernih navijača, tako i svih poklonika plemenite veštine u Srbiji koji su čvrsto verovali da će crveno-beli biti na visini zadatka i na domaćem terenu vinuti se u zvezde. Nadahnuti, manksimalno koncetrisani, hrabri, sa verom u sebe boksovali su glavni akteri Crvene zvezde meč sa Grcima i stigli do željenog rezultata.

Najprestižnije boks klupsko takmičenje na Starom kontinentu u 2025. dobilo je šampiona, a Zvezda je najvredniji trofej do sada u osam decenija dugoj istoriji postojanja pridružila dosadašnjim, tri pehara šampiona Jugoslavije (1967, 1969. i 1970) i peharu osvajača Regionalne lige (2022. u Skoplju).

“Ovo su trenuci za koje se u sportu živi, radi, veruje, odriče, ulaže. Ušli smo u istoriju, Zvezda je klupski šampion Evrope. Ponosni smo, srećni i sada sa novim nadahnućem nastavljamo dalje. Kažu lakše je osvojiti nego posle toga odbraniti tron. Mi već od sutra krećemo u odbranu trona. Plan, program, rad i disciplina su put kojim idemo i koji je formula uspeha i ostvarenja ciljeva. Spektakl na Kalemegadnu 2024. i bratski susret sa Olimpijakosom, sada organizacija plej ofa EUBC Kupa šampiona i trijumf u finalu nad Panatenaikosom je nešto što će zauvek ostati kao jedna od najlepših slika našeg kluba i ono što će nas uvek inspirisati da idemo dalje u nove pobede na svim frontovima. Srce nam je puno, crveno-bela porodica je bogatija za još jedan evropski pehar, ovaj put iz plemenite veštine” – rekao je predsednik bokserskog kluba Crvena zvezda Vladan Miketić.

Šampionski trofej Crvenoj zvezdi u beogradskoj "Ložionici" u sudaru sa komšijama iz Grčke, iskovali su: Artur Megapetijan (57 kg), Pavel Fedorov (63.5 kg), Vahid Abasov (67 kg), Igor Rogić (71 kg), Dimitrije Andrejević (75 kg), Vladimir Mirončikov (80 kg) i Sadam Magomedov (92 kg).

“Momci su punog srca ušli u ring i pružili briljantne, hrabre partije, čime su Crvenu zvezdu upisali u stroj besmrtnih šampiona klupskog boksa Evrope. Ponos, sreća, radost je ono što osećamo. Zahvaljujemo se našim bokserima koji ni jednog trenutka nisu bili ispod očekivanja i svoje zadatke su herojski odradili što nas je i odvelo na krov Evrope” – zaključio je generalni direktor bokserskog kluba Crvena zvezda Aleksandar Nikolić.

U borbi za treće mesto EUBC Kupa evropskih šampiona bokseri moldavskog Pankrationa savladali su rivale iz Ostrave (Češka) 10:4.

Autor: Marija Radić