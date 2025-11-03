AKTUELNO

CRNO-BELI BEZ VAŠINGTONA NA NEZGODNOM GOSTOVANJU! Partizan i Dubai dve jedine neporažene ekipe u ABA ligi!

Izbabranici Željka Obradovića gostuju Dubaiju u petom kolu ABA lige.

Košarkaši Partizana će u danas od 17 časova na gostujućem terenu igrati protiv Dubaija, u utakmici petog kola Grupe A regionalne ABA lige.

Današnju utakmicu možete da gledate na kanalu Arena Sport Preimum 1, dok tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv bloga na našem sajtu.

Partizan i Dubai su jedine dve neporažene ekipe u Grupi A u dosadašnjem delu sezone. Oba tima imaju po četiri pobede, beogradski crno-beli su drugi na tabeli, dok je Dubai prvi.

Prvi ovosezonski duel ova dva tima odigran je 30. septembra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u okviru prvog kola Evrolige, a Dubai je u njemu pobedio 89:76.

