LUKA DONČIĆ ISPISAO ISTORIJU U NBA! Slovenac igra vanzemaljsku košarku, Nikola Jović je mogao samo da gleda magiju! (VIDEO)

Luka Dončić je nastavio sa neverovatnim partijama na početku sezone.

Slovenac je vodio Los Anđeles Lejkerse do pobede protiv Majamija rezultatom 130:120.

Dončić je ostvario prvi tripl-dabl u sezoni, a utakmicu je završio sa 29 poena, 11 skokova i 10 asistencija. Lejkersi su već u prvih 12 minuta postigli 43 poena, a na poluvremenu su imali prednost rezultatom 77:63.

Najveća razlika u jednom trenutku je iznosila 18 poena, a Majami ni u jednom trenutku nije bio u plusu.

Dončić je na fantastičan način otvorio sezonu. Nakon što je u prve tri utakmice ukupno postigao 136 poena i tako napravio najbolji start sezone jednog pojedinca još od Majkla Džordana, lider Lejkersa je slomio i ekipu iz Floride.

Takođe, Dončić je postao igrač sa najviše poena u prve četiri odigrane utakmice u sezoni u istoriji Los Anđeles Lejkersa sa ukupno 136 poena.

Na početku sezone Dončić beleži neverovatnu statistiku - 41,2 poena, 11,5 skokova i 8,2 asistencije po utakmici.

U poraženom sastavu je najefikasniji bio Džejmi Džakez Junior sa 31 poenom. Srpski reprezentativac Nikola Jović je za nešto manje od 28 minuta na parketu postigao devet poena uztri skoka i dve asistencije.

Lejkersi sada imaju pet pobeda i dva poraza, dok je Majami na učinku od po tri trijumfa i isto toliko izgubljenih utakmica.

