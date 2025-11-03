TUGA U SVETU SPORTA! Preminuo legendarni Đovani Galeone

Italijanski fudbal je u dubokoj žalosti, jer je u 84. godini preminuo legendarni trener Đovani Galeone, javljaju tamošnji mediji!

Galeone je tokom svoje impresivne 32-godišnje karijere vodio mnoge klubove, među kojima su najpoznatiji Napoli i Udineze. Njegov poslednji angažman bio je u Udinezeu, omiljenom klubu, gde je radio godinu dana do 2007. godine, šest godina pre nego što je zvanično najavio kraj trenerske karijere.

Ranije je bio i u omladinskom timuUdinezea od 1981. do 1983, dok je prvi put prvi tim ovog kluba vodio između 1994. i 1995. godine.

Galeone je takođe tokom sezone 1997/98. vodio Napoli, a njegova karijera bila je izuzetno raznovrsna – radio je i u klubovima kao što su Kremoneze, SPAL, Peskara, Komo i Peruđa.

Njegov uticaj na italijanski fudbal bio je ogroman, naročito na bivše igrače koji su danas vrhunski treneri. Među njima su Masimilijano Alegri, šef stručnog štaba Milana, koji je igrao pod Galeoneom u Peskari, Peruđi i Napoliju, i Đan Pjero Gasperini, koji je učio od Galeonea dok je igrao u Peskari.



Autor: Jovana Nerić