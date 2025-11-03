Oglasio se Zvezdan Terzić: Ovo je trjumf čitavog Zvezdinog sistema

Mačevalački klub Crvena zvezda ostvario je veliki, istorijski uspeh, pošto je osvojio titulu prvaka Evrope posle pobede u finalu Kupa šampiona održanom u nemačkom Hajdenhajmu.

Ekipu crveno-belih je sa klupe predvodio Stepan Koljesov, a za Zvezdu su nastupali Veljko Ćuk, vlasnik zlatne medalje sa Mediteranskih igara, Aleksandar Čupenič - peti na svetu sa bronzom oko vrata iz Tokija, Mohamed Hamza - trenutno na sedmoj poziciji na rang listi i Nikita Itkin.

Povodom ovog uspeha, predsednik Sportskog društva Crvena zvezda - Zvezdan Terzić, oglasio se i čestitao na uspehu.

- U ime SD Crvena zvezda i lično ime, upućujem našim mačevaocima iskrene čestitke na istorijskom uspehu i osvajanju Kupa evropskih šampiona u Nemačkoj! Vaš trud, posvećenost i pobednički duh još jednom su potvrdili da Crvena zvezda ima šampione u svakom sportu. Ponosni smo na vas što ste dostojno predstavili crveno-bele boje i našu zemlju na najvećoj evropskoj sceni. Ovo nije samo triјumf jedne ekipe. Ovo je triјumf čitavog Zvezdinog sistema, simbol snage, zajedništva i vere u ono što nas oduvek vodi – zasluženo mesto na vrhu Evrope. Hvala vam što nastavljate da pišete istoriju našeg kluba - izjavio je Terzić.

Autor: Jovana Nerić