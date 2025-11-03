BOGDANOVIĆ IMA OGROMAN PROBLEM: Evo zašto ne igra, trener Los Anđelesa sve otkrio

Trener Los Anđeles Klipersa Tajron Lu (48) izjavio je da srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović (33) trenutno ne dobija veću minutažu jer još uvek nije fizički spreman i nema željeni nivo kondicije.

Franšiza iz Los Anđelesa je od početka nove NBA sezone odigrala pet utakmica, a iskusni bek je tri puta ostao na klupi. Na meču protiv Portlanda (114:107) proveo je na parketu oko 24 minuta, ali bez značajnijeg učinka, dok je u okršaju sa Golden Stejtom (98:79) dobio svega devet minuta i ubacio dva poena.

Nema kondicije

Mnoge navijače zaintrigiralo je zbog čega bivši igrač Atlante ima redukovanu minutažu u rotaciji Tajrona Lua, a sam trener nedavno je otkrio da se razlog krije u ličnim okolnostima.

Iako njegova izjava isprva mnogima nije bila jasna, Lu je ovoga puta precizirao da se radi o lošijoj formi srpskog beka i dodao da tu nema mesta ljutnji.

- Rekao sam Bogdanu isto što sam rekao i Bilu – ne možeš da žuriš. Ne možeš da se ljutiš i budeš frustriran. Propustili su mesece treninga. Propuštena je predsezona, pripreme. Čekaćemo ih. Samo neka pronađu ritam, da razrade noge, uđu u pravu kondiciju. Mi ne odustajemo od njih. Ne trebaju biti frustrirani - kazao je Lu.

Autor: Iva Besarabić