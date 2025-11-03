AKTUELNO

Fudbal

Vanredno saopštenje sa Marakane: Zvezda pozvala navijače na spektakl i slavlje Radonjića

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Crvena zvezda je izdala vanredno saopštenje, ali ne zbog statusa trenera Vladana Milojevića, već kako bi pozvala navijače da u četvrtak, 6. novembra, dođu na stadion „Rajko Mitić“ i zajedno obeleže jubilej Nemanje Radonjića.

Brzonogi krilni fudbaler je protiv Radnika iz Surdulice odigrao svoju 100. utakmicu u crveno-belom dresu, računajući oba mandata. Tim povodom, pre početka meča Lige Evrope protiv Lila, Radonjiću će biti uručen poseban dres sa brojem 100.

„Pozivamo sve zvezdaše da pruže podršku ekipi i pozdrave Nemanju Radonjića na ovom velikom jubileju“, poručili su iz kluba.

Radonjić je u Zvezdi odigrao 100 utakmica i postigao 22 gola, a navijači ga pamte kao jednog od simbola povratka crveno-belih na evropsku scenu.

Autor: Dalibor Stankov

#Crvena Zvezda

#Jubilej

#Liga evrope

#Lil

#Vanredno saopštenje

#fudbal

#marakana

#milojević

#radonjić

#zvezdaši

