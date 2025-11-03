Grobari, nemojte da gubite veru: Blagojević se oglasio posle otkaza i poslao snažnu poruku!

Najnovije vesti iz Humske odjeknule su među navijačima – Srđan Blagojević više nije trener Partizana.

Nakon eliminacije iz Kupa Srbije od Mačve i teškog poraza od Čukaričkog (4:1), uprava kluba odlučila je da prekine saradnju sa doskorašnjim šefom struke.

Dan kasnije, Blagojević se prvi put oglasio i poslao emotivnu poruku navijačima crno-belih.

„Biti trener Partizana za mene je bilo ogromno zadovoljstvo i još veći ponos. Radio sam iskreno, sa punom posvećenošću, u okolnostima koje nisu uvek bile lake, ali upravo to iskustvo me je dodatno ojačalo i naučilo koliko ovaj klub znači svima koji ga vole“, napisao je Blagojević na Instagramu.

On se zahvalio igračima na borbi, saradnicima na lojalnosti i navijačima na energiji, uz poruku da veruje u budućnost kluba:

„Ponosan sam na ono što smo uradili zajedno: na trud, na razvoj mladih igrača, na blizinu dugo sanjanog prvog mesta, a najviše na temelje koje smo postavili za jedan bolji, stabilniji Partizan u budućnosti. Želim Partizanu da nastavi da raste, a navijačima da nikada ne izgube veru u crno-beli dres. Vraćaju se dani pobede.“

Blagojević je ekipu preuzeo 1. januara ove godine, a u junu je produžio saradnju do kraja sezone. Ipak, serija loših rezultata ubrzala je njegov odlazak.

U međuvremenu, klub je potvrdio da će tim privremeno voditi tandem Marko Jovanović i Đorđije Ćetković, dok se ne pronađe trajno rešenje

Autor: Dalibor Stankov