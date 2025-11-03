BRAVO, MIŠO! Kecmanović posle drame u dva taj-brejka prošao u drugo kolo Atine!

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo turnira u Atini nakon što je u prvom kolu savladao Poljaka Kamila Majhšaka rezultatom 7:6 (4), 7:6 (4).

Bio je to njihov peti međusobni duel, a Kecmanović je stigao do četvrte pobede protiv 68. tenisera sveta. Meč je obilovao borbom i neizvesnošću, ali je srpski as u oba seta bio sigurniji u odlučujućim poenima.

U narednoj rundi Kecmanovića očekuje duel protiv Italijana Lučana Darderija, koji je u poslednje vreme u usponu forme i predstavlja ozbiljan izazov.

Kecmanović je ovim trijumfom pokazao da je spreman da se vrati na pobednički kolosek nakon nešto slabijih rezultata na prethodnim turnirima. Njegova borbenost i smirenost u ključnim trenucima nagoveštavaju da bi mogao da napravi zapažen rezultat u Atini.

Autor: Dalibor Stankov