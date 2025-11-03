GVARDIOLA POBESNEO: Sudije su protiv Mančester sitija već 10 godina

Mančester Siti je u nedelju savladao Bornmaut rezultatom 3:1, ali uprkos tome Gvardiola je bio izuzetno nezadovoljan suđenjem.

Katalonac je posebno besan zato što sudija nije dosudio faul nad Đanluiđijem Donarumom pre izjednačujućeg gola protivnika.

"Dejvid Bruks mu je oborio ruku i ostavio ga nestabilnim. Rekao sam Entoniju Tejloru (sudiji utakmice) da mi kada se sledeći put vidimo, kaže da li je to faul ili nije. Hrabri su oni ovde, na Etihadu su uvek veoma hrabri", izjavio je Gvardiola.

Gvardiola je otišao i korak dalje, kritikujući tretman koji, po njegovom mišljenju, njegov tim dobija godinama.

"Ovde sam već deset godina i svi se dobro poznajemo. Odlično poznajem sve sudije iz protekle decenije znam šta se dešava na ovom stadionu", poručio je trener Sitija.

Sa druge strane, Andoni Iraola nije video problem u odluci da gol bude priznat.

"Ne sviraju se više takve situacije", rekao je bivši trener Rajo Valjekana za BBC.

"Napadamo golmana jer to rade i drugi timovi. Ekipe koje postižu najviše golova iz kornera dolaze iz sličnih situacija. Mislim da ova nije bila ni najgora", zaključio je Iraola.

