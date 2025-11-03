'VELIKA TRAGEDIJA' Superliga Srbije se oglasila zbog smrti Mladena Žižovića u toku utakmice

Srpski fudbal je zavijen u crno, nakon što je stigla tragična vest sa meča između Mladosti iz Lučana i Radničkog iz Kragujevca, a na kojoj je preminuo trener Mladen Žižović. On je pre samo 10-ak dana preuzeo Kragujevčane, a sada je u toku utakmice i umro.

Treneru Radničkog je pozlilo u 22. minutu meča, kada je pao pored terena, a odmah je reagovala hitna pomoć. Njega su odvezli u bolnicu, ali i uprkos naporima lekara on je izgubio životnu bitku, dok je prvobitno nastavljena utakmica odmah prekinuta.

Nedugo nakon ovoga se oglasila i Superliga Srbije.

- Sa velikom tugom obaveštavamo vas da nas je napustio Mladen Žižović (44), trener Radničkog 1923, kome je pozlilo tokom utakmice u Lučanima između Mladosti i Radničkog u 22. minutu. Velika tragedija i neizmerni gubitak za srpski i regionalni fudbal. Meč u Lučanima je prekinut posle tragedije i nastaviće se kada se pronađe odgovarajući termin u narednom periodu. Izjavljujemo saučešće porodici i prijateljima Mladena Žižovića. Počivaj u miru Mladene - stoji u saopštenju Superlige Srbije.

Autor: Marija Radić