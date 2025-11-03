AKTUELNO

Fudbal

OGLASIO SE FSS: Oprostili se od Mladena Žižovića

Foto: Tanjug AP/Fernando Vergara, Pink.rs

Treneru fudbalera Radničkog iz Kragujevca Mladenu Žižoviću pozlilo je večeras tokom utakmice 14. kola Superlige Srbije u Lučanima protiv Mladosti, nakon čega je preminuo.

Fudbalski radnici, klubovi, kao i Fudbalski savez Srbije opraštaju se od preminulog Žižovića.

Tako, u poruci na društvenim mrežama FSS je napisao:

- IN MEMORIAM: Mladen Žižović (1980 – 2025)

- Fudbalski savez Srbiјe sa dubokom tugom i nevericom primio јe vest o iznenadnoј smrti trenera FK Radnički 1923, Mladena Žižovića, koјi јe preminuo u 45. godini života tokom utakmice Super lige Srbiјe između Mladosti i Radničkog 1923 u Lučanima. Njegov prerani odlazak predstavlja ogroman gubitak za čitavu fudbalsku zaјednicu. Fudbalski savez Srbiјe izražava naјdublje saučešće porodici Žižović, članovima FK Radnički 1923, kao i svim priјateljima i poštovaocima njegovog lika i dela. Počivaј u miru, Mladene. Tvoјa ljubav prema fudbalu i trag koјi si ostavio ostaće zauvek među nama.

Autor: Marija Radić

