PARTIZAN SE OPROSTIO OD ŽIŽOVIĆA: Crno-beli se oglasili potresnom porukom...

Ogromna tragedija potresla je Srbiju i region.

Preminuo je trener Radničkog iz Kragujevca Mladen Žižović kome je pozlilo na utakmici u Lučanima.

Žižoviću je usred meča naglo pozlilo i on se odmah srušio pored terena.

Hitna pomoć je odmah reagovala, ukazala pomoć treneru gostiju i odvezla ga u bolnicu.

Nažalost, Žižović je ubrzo preminuo.

Meč između Mladosti i kragujevačkog Radničkog je istog trenutka prekinut, igrao se 41. minut.

Cela Srbija i region su u šoku, a nižu se poruke saučešća.

Oglasio se i fudbalski klub Partizan.

"Sa tugom smo primili vest da je trener Radničkog iz Kragujevca, Mladen Žižović, iznenada preminuo. Iskreno saučešće porodici, prijateljima i klubu", poručili su iz Humske.

CRVENA ZVEZDA SE EMOTIVNO PORUKOM OPROSTILA OD TRENERA RADNIČKOG: Oglasio se klub sa Marakane

