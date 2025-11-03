PARTIZAN SE OPROSTIO OD ŽIŽOVIĆA: Crno-beli se oglasili potresnom porukom...

Ogromna tragedija potresla je Srbiju i region.
Preminuo je trener Radničkog iz Kragujevca Mladen Žižović kome je pozlilo na utakmici u Lučanima.
Žižoviću je usred meča naglo pozlilo i on se odmah srušio pored terena.
Hitna pomoć je odmah reagovala, ukazala pomoć treneru gostiju i odvezla ga u bolnicu.
Nažalost, Žižović je ubrzo preminuo.
Meč između Mladosti i kragujevačkog Radničkog je istog trenutka prekinut, igrao se 41. minut.
Sa tugom smo primili vest da je trener Radničkog iz Kragujevca, Mladen Žižović, iznenada preminuo.— FK Partizan (@FKPartizanBG) 03. новембар 2025.
Iskreno saučešće porodici, prijateljima i klubu. pic.twitter.com/XmjCPKVgHr
Cela Srbija i region su u šoku, a nižu se poruke saučešća.
Oglasio se i fudbalski klub Partizan.
Autor: Marija Radić