OGLASIO SE ARNAUTOVIĆ Napadač Zvezde oduševljen zbog povratka Radonjića u reprezentaciju

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeće kvalifikacione mečeve za Svetsko prvenstvo protiv Engleske i Andore. Na listi se našao i krilni napadač Crvene zvezde Nemanja Radonjić, koji se posle dužeg vremena vraća u nacionalni tim.

Njegov povratak izazvao je brojne reakcije, a posebno se izdvojila poruka saigrača iz kluba, napadača Marka Arnautovića. On je na društvenim mrežama podelio fotografiju Radonjića u dresu reprezentacije Srbije uz emotivnu poruku:

„Vratio se brat moj, ajmo!“

Ova objava izazvala je pozitivne komentare navijača, koji su pozdravili povratak Radonjića i podršku koju mu je uputio Arnautović.

Radonjić je u prethodnom periodu bio van nacionalnog tima, ali se sada ponovo našao među „orlovima“, što se smatra važnim pojačanjem za predstojeće izazove u kvalifikacijama.

