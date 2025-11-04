AKTUELNO

Košarka

REKORD SEZONE NIKOLE JOKIĆA! Nestvarni Srbin vratio Denver na pobednički put! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Tanjug AP/Godofredo A. Vásquez ||

Denver Nagetsi upisali su novu pobedu, pošto su nadigrali ekipu Sakramento Kingsa sa 130:124. Srpski centar Nikola Jokić još jednom je bio u centru pažnje.

Denver je odlično počeo meč, pa je brzo na semaforu pisalo 10:1. Ispostavilo se da su Nagetsi ključnu razliku napravili baš u prvoj deonici, posle koje je su imali prednost od 39:30.

U nastavku su bez problema održavali prednost. Kingsi su pokušali da promene nešto – ali bez uspeha.

Nikola Jokić je odigrao još jedan odličan meč. Srpski centar je upisao 34 poena – uz šut iz igre 14 od 22, a 4 od 10 za tri poena. Imao je dabl-dabl uz 14 asistencija, a upisao je još sedam skokova, četiri ukradene lopte i dve blokade. Jokiću je ovo rekord sezone da su u pitanju poeni.

Posebno je oduševio dodavanjem za Gordona, preko glave Domantasa Sabonisa.

Kristijan Braun je bio odličan sa 21 poenom, Aron Gordon ga je pratio sa 20 poena i sedam skokova, Džamal Marej je imao 15 poena i po sedam skokova i asistencija.

Rasel Vestbruk – nekeadašnji igrač Nagetsa – sada je u dresu Kingsa ubacio 26 poena uz 12 skokova. Demar Derozan je ubacio 19, Denis Šruder 18 poena i devet asistencija, Zak Lavin 15 poena, a Domantas Sabonis 13 poena i 17 skokova.

Denver sada ima skor od četiri pobede i dva poraza – a naredni meč igraće protiv Majamija. Kingsi imaju skor 2-5, a sledeći rival biće im Golden Stejt.

Jokić kao legende zajedno

Nikola Jokić je nenadmašan kao centar u NBA ligi i po istorijskim parametrima.

Ovo mu je čak 53. utakmica na kojoj je imao 30 i više poena, uz 10 i više asistencija.

Vilt Čemberlen ga prati sa 21 ovakvom utakmicom, sledi Karim Abdul Džabar sa osam ovakvih utakmica.

Autor: Jovana Nerić

#Košarka

#NBA

#Nikola Jokić

#rekord sezone

POVEZANE VESTI

Košarka

NASTAVLJA SE DOMINACIJA NIKOLE JOKIĆA: Novi tripl-dabl Srbina - Denver demolirao Finiks

Košarka

KAKVA MAGIJA Jokić sa ovim saigračem može da igra zatvorenih očiju, Denver blista pred start nove sezone! (VIDEO)

Košarka

NIKOLA JOKIĆ ISPISAO ISTORIJU NBA LIGE! Srbin dominirao na neobičan način, pa ušao u odabrano društvo

Košarka

REKORD KARIJERE ČUDESNOG NIKOLE JOKIĆA: Srbin odigrao meč o kojem će se dugo pričati

Košarka

Fantastični Jokić spasao Denver: Tim bio u problemu, Srbin za četiri minuta rešio meč

Košarka

JOKIĆA ČEKA PAKLENO TEŽAK ZADATAK! Srbin dobio loše vesti posle novog tripl-dabla: Predstoji mu velika borba i neviđena bitka