REKORD SEZONE NIKOLE JOKIĆA! Nestvarni Srbin vratio Denver na pobednički put! (VIDEO)

Denver Nagetsi upisali su novu pobedu, pošto su nadigrali ekipu Sakramento Kingsa sa 130:124. Srpski centar Nikola Jokić još jednom je bio u centru pažnje.

Denver je odlično počeo meč, pa je brzo na semaforu pisalo 10:1. Ispostavilo se da su Nagetsi ključnu razliku napravili baš u prvoj deonici, posle koje je su imali prednost od 39:30.

U nastavku su bez problema održavali prednost. Kingsi su pokušali da promene nešto – ali bez uspeha.

Nikola Jokić je odigrao još jedan odličan meč. Srpski centar je upisao 34 poena – uz šut iz igre 14 od 22, a 4 od 10 za tri poena. Imao je dabl-dabl uz 14 asistencija, a upisao je još sedam skokova, četiri ukradene lopte i dve blokade. Jokiću je ovo rekord sezone da su u pitanju poeni.

Posebno je oduševio dodavanjem za Gordona, preko glave Domantasa Sabonisa.

What a pass from Jokic. 😳



pic.twitter.com/Qm6Y33mME6

Kristijan Braun je bio odličan sa 21 poenom, Aron Gordon ga je pratio sa 20 poena i sedam skokova, Džamal Marej je imao 15 poena i po sedam skokova i asistencija.

Rasel Vestbruk – nekeadašnji igrač Nagetsa – sada je u dresu Kingsa ubacio 26 poena uz 12 skokova. Demar Derozan je ubacio 19, Denis Šruder 18 poena i devet asistencija, Zak Lavin 15 poena, a Domantas Sabonis 13 poena i 17 skokova.

Denver sada ima skor od četiri pobede i dva poraza – a naredni meč igraće protiv Majamija. Kingsi imaju skor 2-5, a sledeći rival biće im Golden Stejt.

Jokić kao legende zajedno

Nikola Jokić je nenadmašan kao centar u NBA ligi i po istorijskim parametrima.

Ovo mu je čak 53. utakmica na kojoj je imao 30 i više poena, uz 10 i više asistencija.

Most games with 30+ PTS & 10+ AST by a center:



53 — Nikola Jokic

21 — Wilt Chamberlain

8 — Kareem Abdul-Jabbar

Vilt Čemberlen ga prati sa 21 ovakvom utakmicom, sledi Karim Abdul Džabar sa osam ovakvih utakmica.

Autor: Jovana Nerić