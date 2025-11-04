SJAJNA VEST ZA OLGU DANILOVIĆ! Srpkinja napredovala za dve pozicije, Sabalenka i dalje zakucana na vrhu!

Srpska teniserka Olga Danilović popravila je plasman za dve pozicije i na juče objavljenoj WTA listi zauzima 68. mesto.

Unutar prvih 10 mesta na WTA listi nije bilo promena. Prva je i dalje Beloruskinja Arina Sabalenka 9.870 bodova, ispred Poljakinje Ige Švjontek sa 8.195 bodova i Amerikanke Koko Gof sa 6.563 boda.

Od ostalih srpskih teniserki, Lola Radivojević je nazadovala za jedno mesto i sada je 146. mesto, Nina Stojanović je pokvarila plasman za 24 mesta i sada je na 188. poziciji, dok je Teodora Kostović nazadovala za dva mesta i sada je 190. teniserka sveta.



Autor: Jovana Nerić