AKTUELNO

Ostali sportovi

SJAJNA VEST ZA OLGU DANILOVIĆ! Srpkinja napredovala za dve pozicije, Sabalenka i dalje zakucana na vrhu!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Brendon Ratnayake ||

Srpska teniserka Olga Danilović popravila je plasman za dve pozicije i na juče objavljenoj WTA listi zauzima 68. mesto.

Unutar prvih 10 mesta na WTA listi nije bilo promena. Prva je i dalje Beloruskinja Arina Sabalenka 9.870 bodova, ispred Poljakinje Ige Švjontek sa 8.195 bodova i Amerikanke Koko Gof sa 6.563 boda.

Od ostalih srpskih teniserki, Lola Radivojević je nazadovala za jedno mesto i sada je 146. mesto, Nina Stojanović je pokvarila plasman za 24 mesta i sada je na 188. poziciji, dok je Teodora Kostović nazadovala za dva mesta i sada je 190. teniserka sveta.

Autor: Jovana Nerić

#Arina Sabalenka

#Olga Danilović

#Tenis

#wta lista

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

OLGA POPRAVILA PLASMAN!! Mali skok Danilovićeve, Sabalenka i dalje neprikosnovena na tronu!

Ostali sportovi

PAD OLGE DANILOVIĆ! Najbolja srpska teniserka pokvarila plasman, Sabalenka i dalje neprikosnovena

Ostali sportovi

MALI PAD OLGE DANILOVIĆ! Objavljena je najnovija lista, Sabalenka i dalje čuva tron!

Ostali sportovi

OLGA NAPREDOVALA, BEZ PROMENA NA VRHU: Fenomenalna Poljakinja gotovo dve godine na prvom mestu

Ostali sportovi

Olga Danilović napredovala na WTA listi, iako je ispala na startu Indijan Velsa

Ostali sportovi

VTA LISTA: Sabalenka nedodirljiva, Olga Danilović na 42. poziciji