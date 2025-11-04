Željko Obradović samo dva igrača nije isprozivao: Barem mi pokazuju nešto, ostale nije briga

Željko Obradović nije skrivao ljutnju posle poraza Partizana od Dubaija. Trofejni trener oštro je kritikovao svoje igrače – dok je poštedeo samo dvojicu.

Crno-beli su u Koka-kola areni doživeli prvi poraz u ABA ligi, a treći vezani u svim takmičenjima...

Obradović je odmah istakao da je veoma razočaran u pristup svojih igrača.

Čestitam Dubaiju na pobedi. Utakmica je do neke tačke bila zanimljiva. U momentu kada smo došli do prednosti od šest poena u drugom poluvremenu, prestali smo da igramo i neke igrače uopšte nije briga za rezultat. Zbog toga sam razočaran. Posle prošle utakmice, kada smo igrali protiv Barselone na našem terenu, čestitao sam im zbog ponašanja i pokazane želje. Ne znam šta je razlog za ovo. Bila je veoma ružna slika. Moraćemo uraditi nešto da ih probudimo - rekao je trener Partizana.

Na pitanje da li je problem bio mentalne ili fizičke prirode, Obradović je odgovorio:

- Ne znam, igrači moraju da vole da igraju košarku. Morate da radite sve, ali nije lako. Imam dva plejmejkera... Šejk Milton se vratio nakon dugog perioda tokom kojeg nije igrao, Kalates je imao jedan trening sa nama, ali su pokazali nešto… Ostali nisu igrali pametno. To je druga priča, ali ne znam šta se desilo. Veoma, veoma sam razočaran.

Podsećamo, Partizan će morati brzo da se resetuje, jer već u petak gostuje Olimpijakosu u Evroligi.

Autor: Jovana Nerić