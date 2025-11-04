TRENER JUVENTUSA OTKRIO KAKVA SUDBINA ČEKA DUŠANA VLAHOVIĆA?! Srbin bio na izlaznim vratima iz Juventusa, a sada: Razgovarao sam sa njim, misli samo na fudbal

Lućano Spaleti govorio je o Dušanu Vlahoviću i otkrio kako srpski napadač želi da ostane u klubu.

Novi trener Juventusa Lućano Spaleti vratio je poljuljano samopouzdanje srpskog golgetera Dušana Vlahovića, kojem ugovor ističe na kraju sezone, ističući da je fudbaler koji je kuburio sa formom sada konačno fokusiran na igru.

Vlahović će 1. januara ući u poslednjih šest meseci ugovora sa Juventusom, a uoči večerašnjeg okršaja protiv Sportinga u Ligi šampiona Spaleti se dotakao pitanje budućnosti Srbina u čuvenom italijanskom klubu.

"On je u maloj prednosti jer zna šta je Juventus i poznaje pritisak koji vlada u klubu. Razgovarao sam sa Dušanom i bio bi presrećan da ostane ovde. Ne opterećuje ga ugovor, misli samo na fudbal", rekao je Spaleti koji je minulog vikenda debitovao pobedom na klupi "stare dame".

Iako se u trijumfu protiv Kremenezea osetilo da promena trenera deluje na igrače, Spaleti je istakao da je trijumf u Kremoni isključivo njihova zasluga te da on nema udeala u tome.

"Rekao sam da treba da se borimo za ‘skudeto’, što je nešto drugo od toga da ga osvojimo. Dok nam matematika to ne zabrani, moramo da težimo svemu – pa i u Ligi šampiona. Pobeda u Kremoni je isključivo zasluga igrača, ja nisam imao udela u tome. Sviđa mi se pogled tih momaka dok pričam – ima želje i posvećenosti. To je dobra grupa, i fudbalski i ljudski gledano", zaključio je Spaleti koji večeras protiv Sportinga ima šansu da donese prvu pobedu Juventusu u Ligi šampiona ove sezone.

