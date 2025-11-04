NASTAVLJA SE BURA U PARTIZANU: Nakon 34 godine Nikola Stojić se povlači sa mesta glavnog trenera

Nikola Stojić je nakon 34 godine provedene u Veslačkom klubu Partizan napustio ovaj kolektiv.

Nakon osvajanja srebrne medalje na Svetskom prvenstvu u veslanju – medalje koju je Srbija čekala deset godina – i nakon 34 godine provedenih u klubu, naš najtrofejniji veslač i trener Nikola Stojić objavio je na svom Instagram nalogu da je doneo odluku da više ne obavlja funkciju prvog trenera kluba.

Izjavu prenosimo u celosti:

„Obaveštavam sportsku javnost da se, nakon 34 godine provedene u Veslačkom klubu Partizan, povlačim sa pozicije glavnog trenera. Nastaviću da radim sa najboljim veslačima naše zemlje, vicešampionima sveta, na putu do Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028. godine.

Nadam se da će najviše sportske institucije – Ministarstvo sporta, Olimpijski komitet Srbije i Veslački savez Srbije – nastaviti da daju podršku našim najboljim i najuspešnijim veslačima koje treniram, radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva.

Zahvaljujem se svima koji su bili uz mene sve ove godine: sportistima, kolegama, saradnicima i prijateljima kluba. Bez njihove podrške, posvećenosti i vere u zajednički rad sigurno ne bih imao priliku da, kao sportista, a potom i kao trener, ostvarim velike rezultate. Veslačkom klubu Partizan želim sve najbolje i da nastavi kontinuitet uspeha i rezultata u budućnosti.“

Pored Stojića, klub su napustili i vicešampioni sveta Martin Mačković i Nikolaj Pimenov, koji kako je navedeno, nastavljaju saradnju sa svojim dugogodišnjim trenerom.

U ime nelegitimno smenjene uprave kluba, Stojiću i našim šampionima Martinu i Nikolaju želimo da nastave da grade svoj šampionski put ka Olimpijskim igrama 2028. godine.

Od decembra 2020. godine, kada je Stojić postavljen za glavnog trenera u klubu, osvojene su:

- titule prvaka države 2021, 2022, 2023, 2024. i 2025. godine,

- 2025. srebrna medalja na Svetskom prvenstvu i zlatna medalja na Svetskom kupu,

- 2024. zlatna medalja na Evropskom prvenstvu,

- 2023. bronzana medalja na Evropskom prvenstvu,

- 2022. zlatne medalje na juniorskom svetskom i evropskom prvenstvu,

- 2021. bronzana medalja na Evropskom prvenstvu i zlatna medalja na Svetskom kupu.

Od ostalih rezultata izdvajamo:

5. mesto na Olimpijskim igrama 2021,

4. mesto na Svetskom prvenstvu 2022. godine,

7. mesto na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine,

5. mesto na Svetskom prvenstvu 2025. godine, kao i pregršt medalja na ostalim internacionalnim i domaćim takmičenjima.

