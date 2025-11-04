AKTUELNO

Fudbal

RADONJIĆ PROTIV LILA SLAVI REDAK JUBILEJ U DRESU ZVEZDE: Još jedan motiv za crveno-bele u Ligi Evrope

Fudbaleri Crvene zvezde će u četvrtak 6. novembra od 18.45 časova na stadionu "Rajko Mitić" ugostiti Lil u četvrtom kolu ligaške faze Lige Evrope.

Na tom meču biće obeležen jubilej krilnog napadača Nemanje Radonjića, koji je na utakmici sa Radnikom u Superligi Srbije, stigao do brojke od 100 utakmica u dresu Crvene zvezde.

Na prethodnom meču u prvenstvu, krilni fudbaler Nemanja Radonjić odigrao je 100. utakmicu u crveno-belom dresu, računajući oba mandata.

Brzonogom reprezentativcu tim povodom pre utakmice sa Lilom u četvrtak biće uručen dres sa simboličnim brojem 100. Svi zvezdaši koji dođu na meč četvrtog kola Lige Evrope, će imati priliku da pruže neophodnu podršku prvotimcima Crvene zvezde, ali i da pozdrave Nemanju Radonjića.

Radonjić je u Crvenoj zvezdi tokom dva mandata odigrao 100 utakmica na kojima je postigao 22 pogotka. Brzonogi napadač je bio jedan od vesnika nove, evropske Zvezde, a od dolaska na Marakanu 2017. godine je učestvovao u brojnim uspesima ekipe sa Marakane.

Autor: Jovana Nerić

