Da li ovo znači da Dušan Vlahović definitivno ostaje u Juventusu?

Kanadski fudbaler Džonatan Dejvid mogao bi već u januaru napustiti Juventus, prenose italijanski mediji. Napadač koji je prošle sezone briljirao u dresu Lila, sada se suočava sa nezadovoljstvom zbog male minutaže u Torinu.

Dejvid, koji je u Lilu tokom prošle sezone postigao čak 25 golova i upisao 12 asistencija, stigao je u Juventus ovog leta kao slobodan igrač i potpisao ugovor na pet godina. Ipak, za sada nije uspeo da se nametne kao standardni prvotimac. U dosadašnjih 12 utakmica postigao je samo jedan gol, a u većini slučajeva ulazio je s klupe.

Spaleti mogao da pruži drugu šansu kanadskom reprezentativcu. Spaleti je na klupi Juventusa nasledio Igora Tudora i u debiju zabeležio pobedu protiv Kremonezea (2:1), ali ni tada nije pokazao preveliko poverenje u Dejvida, ubacio ga je u igru tek u 85. minutu.

Ni večeras, u meču Lige šampiona protiv Sportinga, ne očekuje se da će Dejvid biti u startnoj postavi, što bi dodatno moglo da utiče na njegovu odluku da razmotri odlazak već na zimu.

Podsetimo, Juventus je Dejvida video kao dugoročno rešenje u napadu, s obzirom na njegovu efikasnost u Lilu i mladost (ima samo 25 godina). Međutim, situacija se nije razvila po planu. Ukoliko Spaleti ne pronađe način da ga uklopi u sistem igre, klub bi mogao da posluša ponude koje bi, prema pisanju italijanskih listova, već sledećeg meseca mogle stići iz Premijer lige i Bundeslige.

Ovo bi samim tim moglo da znači i da će klub iz Torina i Spaleti ukazati poverenje srpskom reprezentativcu Dušanu Vlahoviću, koji je od početka sezone jedan od najboljih pojedinaca Stare dame, iako se prethodno mnogo spekulisalo o njegovom mogućem odlasku, te da će Srbin i definitivno ostati u Juventusu.

