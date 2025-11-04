AKTUELNO

TUGA NA MARAKANI: Preminuo legendarni golman Crvene zvezde

U 72. godini života preminuo je Dragan Simeunović, nekadašnji golman Crvene zvezde.

Simeunović je tokom bogate karijere branio boje brojnih klubova. Počeo je u rodnoj Slogi iz Kraljeva, a zatim stajao na golu Trepče, Vardara, OFK Beograda, kiparskog Apolona iz Kalamarije, Budućnosti, grčkog Olimpijakosa iz Volosa i Radničkog iz Beograda, gde je i završio karijeru.

U redove Crvene zvezde stigao je kao deo generacije u kojoj su glavnu reč među stativama vodili Aleksandar „Dika“ Stojanović i Živan Ljukovčan, pa je najčešće bio njihova pouzdana zamena. U crveno-belom dresu branio je na tridesetak utakmica između 1980. i 1982. godine, a za to vreme osvojio je dve šampionske titule i Kup Jugoslavije.

Jedini nastup za reprezentaciju Jugoslavije zabeležio je 30. marta 1980. godine u prijateljskom susretu protiv Rumunije u Beogradu.

Ovu tužnu vest objavila je stranica „Istorija EX Yu fudbala“, posvećena sećanju na igrače iz nekadašnje jugoslovenske fudbalske ere.

