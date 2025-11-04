Još jedna tragedija za srpski sport: Umro Dragan Vasiljević, tuga u Partizanu

Ponovo tragične vesti za srpski sport! Nakon što je svet rukometa potresla vest o smrti Aleksandra Babića Praćke, sada je i Rukometni klub Partizan objavio je vest da je preminuo Dragan Vasiljević - Vaske, bivši rukometaš, koji je bio i profesor Fakulteta organizacionih nauka, koji je pokušavao da unapredi srpski rukomet brojnim naučnim radovima i predlozima na osnovu istraživanja.

- Rukometni klub Partizan AdmiralBet danas je zatekla tužna vest o iznenadnoj smrti Dragana Vasiljevića - Vasketa.

- Kako je govorio svojevremeno, crno-beli dres bio mu je najdraži u igračkoj karijeri.

- Vaske je bio sjajan rukometaš, sportista, prijatelj, veteran našeg kluba, naučnik, profesor Fakulteta organizacionih nauka, ali pre svega izuzetan čovek.

- Komemoracija će se održati u sredu 5. novembra u 12 časova, u Valjevu. Neka mu je večna slava i hvala - stoji u objavi.

Autor: Marija Radić