Pobeda u Atini: Đoković se plasirao u osminu finala ATP turnira

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u osminu finala ATP turnira u Atini pošto je prvi put u karijeri pobedio Čileanca Alehandra Tabila rezultatom 2:0 (7:6(7:3), 6:1) za sat i 41 minut.

Srbin je posle dva poraza konačno uspeo da savlada Tabila. U prvom setu nijedan teniser nije uspeo da napravi brejk, pa je odlučivao taj-brejk. Đoković je bio smireniji i precizniji u taj-brejku i tako poveo 1:0.

Na startu drugog seta Đoković prvo spašava brejk loptu, a zatim pravi dva brejka i tako lako privedi meč kraju.

U narednoj rundi Đoković će igrati protiv pobednika meča Nuno Boržes (Portugal) - Eliot Spiciri (SAD).

Meč je sa tribina pratio i košarkaški reprezentativac Srbije i član Olimpijakosa Nikola Milutinov.

ATP turnir u Atini je iz kategorije 250, a nagradni fond iznosi 766.715 evra.

Autor: Marija Radić