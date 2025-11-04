Liverpul dobio Real Madrid: Tibo Kurtoa spasio Kraljeve veće bruke na Enfildu

Fudbaleri Liverpula su nagovestili izlazak iz njihove crne serije. Nakon pobede u prvenstvu Engleske, oni su tukli i Real Madrid na svom terenu sa 1:0 u okviru četvrtog kola Lige šampiona, gde je jedini gol postigao Aleksis Mekalister.

Liverpul je bio odličan protiv Real Madrida, Redsi su napadali od samog starta meča, praktično nisu puštali Real da diše i to se isplatilo negde sredinom prvog poluvremena. Sudija je pokazao na penal, odigrao je rukom Čuameni, ali...

VAR se umešao i onda posle toga je sudija odlučio da poništi odluku, pošto je ruka bila u "prirodnom položaju".

Nastavio je Liverpul da napada i u drugom poluvremenu, a konačno se sve isplatilo u 61. minutu utakmice. Dominik Soboslaj je odlično centrirao, a skočio je Aleksis Mekalister, koji je postigao jedini gol na meču za 1:0.

Kada se pogleda statistika, Real Madrid je imao veći posed lopte od 61 odsto, dok je imao čak devet šuteva manje. Tibo Kurtoa je jedini "krivac" što rezultat nije bio daleko veći u korist Liverpula.

