Vlahović ponovo tresao mrežu: Juventusu bod protiv Sportinga (VIDEO)

Juventus je napadao i napadao, ali nije uspeo da savlada Sporting u Torinu. Rezultat je na kraju bio 1:1, a jedini gol za torinski klub postigao je Dušan Vlahović.

Srpski reprezentativac ima poverenje Lućana Spaletija i ponovo je počeo utakmicu. Ipak, gosti su poveli u 12. minutu golom Arauha na asistenciju Trinkaa. Juventus je nakon toga bio mnogo bolji rival, a srpski reprezentativac iskoristio je šansu iz 34. minuta.

Prošao je Turam po levoj strani, poslao sjajnu loptu iza odbrane Sportinga, a Vlahović je izbegao ofsajd zamku i zatresao mrežu. Bio je ovo njegov treći gol u Ligi šampiona ove sezone.

Vlahovic equalizes score



Champions League | 🇪🇺 Juventus 1-1 Sporting CPpic.twitter.com/2n9hpL1qfy — Goals Xtra (@GoalsXtra) 04. новембар 2025.

Juve je i u nastavku imao inicijativu. Ušao je i Filip Kostić u 72. minutu, a mogao je da bude i heroj pobede. Prvo je Dejvid imao odličnu priliku u 92. minutu, Silva je odbranio, a Kostić je dva minuta kasnije gađao, međutim, u poslednjem trenutku je blokiran.

Rezultat je na kraju ostao 1:1, a Juventus je došao tek do trećeg boda na četiri utakmice. Sporting ima sedam bodova i nalazi se na desetom mestu na tabeli.

