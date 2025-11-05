AKTUELNO

Fudbal

POZNATOM FUDBALERU BIVŠI MENADŽER PRETIO PIŠTOLJEM NA ULICI! Mladi reprezentativac preživeo ozbiljnu dramu, policija na nogama!

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Fudbaler Totenhema Destini Udogi našao se u centru velikog incidenta na ulicama Londona, prenosi britanski “San”.

Navodno, njegov bivši agent je tokom žustre rasprave izvukao pištolj i pretio mladom italijanskom reprezentativcu.

Sve se odigralo 6. septembra u Barnetu, mirnom delu britanske prestonice, dok je 21-godišnji levi bek, čija se vrednost procenjuje na oko 68 miliona evra, šetao u društvu prijatelja. Prema navodima medija, sukob je izbio nakon što je Udogi odlučio da raskine saradnju sa agentom, a rasprava je ubrzo prerasla u ozbiljan incident koji je šokirao i prolaznike i fudbalsku javnost.

Povodom tog skandala oglasio se portparol Totenhema:

- Pružamo podršku Destiniju i njegovoj porodici od trenutka incidenta i nastavićemo to da činimo. Kako je reč o pravnom postupku, ne možemo dodatno komentarisati.

Metropoliten policija potvrdila je da je 6. septembra oko 23:14 časova primila prijavu da je muškarcu u dvadesetim godinama upućena pretnja vatrenim oružjem. Tokom istrage isplivali su i novi detalji, isti osumnjičeni, navodi se, bio je umešan i u ucenjivanje i pretnje još jednom mladiću.

- Niko nije povređen. Muškarac star 31 godinu uhapšen je 8. septembra pod sumnjom na posedovanje oružja sa namerom, ucenjivanje i vožnju bez dozvole. On je pušten uz kauciju dok istraga traje - navodi se u saopštenju policije.

Autor: D.Bošković

