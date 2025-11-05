BOLJE VESTI NISMO MOGLI DA ČUJEMO! Aleksa Avramović se uskoro vraća na teren! Srpski reprezentativac se uspešno oporavlja

Srpski košarkaš Aleksa Avramović još uvek čeka na debi u svom novom klubu Dubaiju. On se povredio pre početka sezone kada mu je prilikom rutinskog istezanja fizioterapeut povredio ligamente kolena.

Prvobitne prognoze ukazivale su da bi srpski plejmejker na teren mogao da se vrati tek početkom naredne godine, ali prema informacijama "Basket njuza" to će se dogoditi znatno ranije.

Avramovićev oporavak ide znatno bolje od očekivanog zbog sjajne radne etike 31-godišnjaka i dobrog rada medicinskog osoblja Dubaija, pa bi mogao da se vrati na parket u narednim nedeljama.

Srbin je letos došao u Dubai sa kojim je potpisao trogodišnji ugovor i trebalo bi da postane jedan od lidera novog evroligaša.

Autor: D.Bošković