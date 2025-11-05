Požarevac i Obrenovac ponovo na ruti najveće trke u regionu! 20 godina rušimo granice, gradimo jedinstvo

Prvi čovek trke „Beograd Banja Luka“, koja se ove godine vozi pod sloganom „Srbija i Srpska zajedno“ Vladimir Kuvalja, sa svojim saradnicima sastao se juče sa gradonačelnikom Požarevca Sašom Pavlovićem i predsednikom Gradske opštine Obrenovac, dr Milošem Pekovićem, gde je dogovoreno da ova dva grada budu domaćini etapa jubilarnog 20. izdanja najveće biciklističke trke u regionu.

Požarevac je prošle godine bio u centru pažnje svetskih medija kao cilj najbrže etape na svetu, a sada je ponovo potvrdio da sa ponosom podržava sport, biciklizam i snažno povezivanje Republike Srpske i Srbije. Požarevac je grad istorije, kulture i vrhunskog sporta, a domaćinstvo ove trke predstavlja značajnu promociju grada, turizma i sportskog duha.

Obrenovac, jedna od najznačajnijih beogradskih opština, biće domaćin etape po sedmi put, što jasno govori o poverenju, tradiciji i partnerstvu sa organizatorima trke. Poznat kao grad dobrih domaćina, sportskog duha i iskrene podrške publike, Obrenovac već godinama pruža ambijent koji podiže atmosferu i motiviše takmičare.

I Požarevac i Obrenovac snažno podržavaju sport, promovišu Srbiju i grade jače povezivanje Srbije i Republike Srpske.

Trka „Beograd Banjaluka“ nije samo sportski događaj. Ona je simbol jedinstva, prijateljstva i saradnje Srbije i Republike Srpske, događaj koji ruši granice, spaja ljude i povezuje gradove snažnom sportskom i nacionalnom energijom.

Kuvalja je naglasio da, pored gradova domaćina trke u Srbiji i Republici Srpskoj, veliku zahvalnost dugujemo i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, koji rade na još jačem povezivanju Srbije i Republike Srpske u svim oblastima.

„Naš je zadatak da to nastavimo i da svako u svojoj oblasti doprinese jačanju tog povezivanja“, istakao je Kuvalja.

Prvi čovek trke, Vladimir Kuvalja, zahvalio je na podršci i gostoprimstvu, ističući da je kontinuitet domaćinstva Požarevca i Obrenovca dokaz povjerenja, ali i potvrda koliko ova trka znači za odnose Srbije i Republike Srpske.