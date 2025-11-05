AKTUELNO

Ostali sportovi

FK Železničar Pančevo u akciji Budi muško – pregledaj se!

Izvor: Pink.rs, Foto: FK Železničar Pančevo ||

Svedoci smo porasta broja obolelih od karcinoma širom sveta, među kojima su i rak prostate i testisa.

Sve veći broj mladih muškaraca suočava se sa ovim oboljenjem, koje se uz pravovremenu edukaciju i pregled može na vreme otkriti i uspešno lečiti.

U okviru novembra, meseca borbe protiv karcinoma, poznatog i kao „Movembar“, FK Železničar Pančevo poziva sve muškarce da se pridruže simboličnoj akciji – puštanju brkova kao znaku podrške borbi protiv raka prostate i testisa.

U sklopu aktivnosti, klub je obezbedio informativne brošure u PDF izdanju, kroz koje se možete informisati o: amopregledima, statističkim podacima, prvom odlasku kod urologa.

Za igrače prvog tima biće organizovano i stručno predavanje na ovu temu.

Iz FK Železničar poručuju: Zdravlje je na prvom mestu – budi muško, pregledaj se!

Foto: FK Železničar Pančevo

#Akcija

#FK Železničar Pančevo

#Karcinom

#Testisi

#prostata

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Svi ih imaju u kući, a uništavaju zdravlje: Čuvajte se uobičajenih predmeta koji mogu da izazovu rak

Beograd

'BUDI HRABRA, PREGLEDAJ SE!' Besplatni ultrazvučni pregledi dojke još samo danas u Beogradu!

Društvo

Danas je Nacionalni dan borbe protiv raka dojke

Košarka

Moćna poruka Partizana za Topića - Fenomenalan potez bivšeg Nikolinog večitog rivala

Ostali sportovi

Železničar Pančevo na Sajmu knjiga – fudbal i znanje u istom timu

Društvo

SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA DOJKE – Karavan 'Budi hrabra, pregledaj se' stigao u Zaječar Marija Veljković: Moramo da pronađemo vreme za preglede, a