FK Železničar Pančevo u akciji Budi muško – pregledaj se!

Svedoci smo porasta broja obolelih od karcinoma širom sveta, među kojima su i rak prostate i testisa.

Sve veći broj mladih muškaraca suočava se sa ovim oboljenjem, koje se uz pravovremenu edukaciju i pregled može na vreme otkriti i uspešno lečiti.

U okviru novembra, meseca borbe protiv karcinoma, poznatog i kao „Movembar“, FK Železničar Pančevo poziva sve muškarce da se pridruže simboličnoj akciji – puštanju brkova kao znaku podrške borbi protiv raka prostate i testisa.

U sklopu aktivnosti, klub je obezbedio informativne brošure u PDF izdanju, kroz koje se možete informisati o: amopregledima, statističkim podacima, prvom odlasku kod urologa.

Za igrače prvog tima biće organizovano i stručno predavanje na ovu temu.

Iz FK Železničar poručuju: Zdravlje je na prvom mestu – budi muško, pregledaj se!