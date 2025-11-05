U LIGI ŠAMPIONA PAO JE GOL KAKAV SE RETKO VIĐA! Štoper sa loptom pretrčao ceo teren i zatresao mrežu!

AKTUELNO

Cela planeta bruji o majstoriji štopera Totenhema Mikija van de Vena.

Totenhem je sinoć pred svojim navijačima demolirao Kopenhagen 4:0 u Ligi šampiona, a utakmicu je obeležio spektakularan gol Van de Vena.

Momak koji inače važi za jednog od najbržih centralnih bekova na svetu, demonstrirao je svoje sposobnosti na impresivan način.

Preuzeo je loptu na ivici svog kaznenog prostora i krenuo u neverovatan solo prodor preko celog terena. Prošao je pored jednog, zatim drugog, pa trećeg igrača protivničkog tima, provukao se između još dvojice na sredini terena i ostavio iza sebe čitavu odbranu Kopenhagena. Fantastičan solo prodor krunisao je izuzetno preciznim udarcem u mrežu protivnika.

"Ovo je najbolji gol u mojoj karijeri" izjavio je 24-godišnji defanzivac Pevaca nakon meča.

Mnogi smatraju da je ovo jedan od najatraktivnijih golova u istoriji Lige šampiona.

