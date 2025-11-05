ALEKSANDAR MITROVIĆ SE OGLASIO ZBOG PIKSIJA! Evropa bruji o poruci koju je poslao Stojkoviću: Spomenuo je NESREĆAN KRAJ, a zatim i novog selektora!

Aleksandar Mitrović, kapiten fudbalske reprezentacije Srbije, govorio je o ambicijama nacionalnog tima pred narednu godinu, kao i o odlasku selektora Dragana Stojkovića Piksija!

Najbolji strelac u istoriji Orlova nije se našao na najnovijem spisku novog selektora Veljka Paunovića zbog povrede, dok je u intervjuu za "Flešskor" rekao da se nada da će Srbija završiti na drugom mestu.

- Nadamo se , ali sada više ništa ne zavisi od nas. Izgubili smo neke bodove koje nismo smeli, i sada nas čekaju teški mečevi protiv Letonije i naročito Engleske. Moramo da izvučemo maksimum i ostanemo u igri, da pritisnemo ekipe koje su ispred nas - rekao je Mitrović i dodao:

- Imamo dobar sastav, mnogo mladih i talentovanih igrača, i već smo ranije pokazali da možemo da napravimo velike stvari zajedno. Ako postoji i najmanja šansa – moramo da se borimo do kraja.

Govorio je i o periodu pod vođstvom sada već bivšeg selektora Dragana Stojkovića, koji je podneo ostavku nakon poraza od Albanije.

- Nažalost, njegov mandat je završio nesrećno, jer je zaista uradio mnogo za reprezentaciju. Igrali smo na dva Svetska prvenstva, otišli na Evropsko posle više od dve decenije. Mislim da ima i najviše pobeda od svih selektora u istoriji nacionalnog tima - kaže naš fudbaler i dodaje:

- Naravno, bilo je i teških trenutaka, ali to je fudbal, to je život. Zahvalni smo mu na svemu što je uradio, a sada gledamo napred. Novi selektor će imati dobar tim i mnogo mladih igrača – pa da vidimo šta će doneti budućnost.

Autor: Jovana Nerić