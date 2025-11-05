DA LI JE DUŠAN VLAHOVIĆ OZBILJNIJE POVREĐEN?! Stigle nove informacije: Poznat stepen povrede reprezentativca Srbije pred sudar sa Englezima!

Dušan Vlahović požalio se na povredu tokom meča Juventusa i Sportinga, a sada je poznato i da li je ona ozbiljnije prirode.

Dušan Vlahović postigao je pogodak za Juventus u remiju protiv Sportinga (1:1) u Ligi šampiona, a onda je zatražio izmenu od Lućana Spaletija.

Sve je zabrinuo kasnije Vlahović, kada je objasnio da se požalio na povredu i da je zbog toga napustio teren.

- Osetio sam bol u predelu fleksora i zamolio sam da izađem. Ne znam da li je trener hteo da me izvede ili ne. Bio sam tužan, pošto nisam završio utakmicu, ali osetio sam bol. Nisam mnogo igrao tokom priprema, onda nisam igrao redovno, tako da mi i dalje nešto nedostaje u pogledu kondicije. Osećam se loše iz razloga što nisam mogao da pomognem timu do poslednjeg minuta, ali pokušavam da dam 100 odsto - priznao je Vlahović posle meča u studiju Skaj sporta, a potom je istakao kako nije zadovoljan rezultatom:

- Apsolutno nismo zadovoljni rezultatom, jer mislimo da smo igrali dobro, bolje od njih, iako je Sporting jak tim i u stanju je da dominira. Šteta što nismo postigli više golova. Mogu samo da čestitam treneru i timu na igri, nadam se da ovako možemo i u nastavku da igramo, ali i da pobeđujemo. Želimo da pobedimo u preostale četiri utakmice.

Ipak, razloga za brigu nema i prema informacijama Mozzart sporta, povreda Dušana Vlahovića nije ozbiljnije prirode i on će spremno dočekati okršaje reprezentacije Srbije protiv Engleske i Letonije.

Već danas se Vlahović oseća mnogo bolje i nema razloga za zebnju da će morati da propusti utakmice reprezentacije Srbije.

Autor: Jovana Nerić