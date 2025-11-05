HAOS I DRAMA NA SABALENKINOM MEČU! Trener nije mogao da trpi njene uvrede, pa napustio ložu: Bila sam ljuta na njega - prešla sam granicu! Ne znam gde je!

Nakon Sabalenkinog izliva besa, njen trener Anton Dubrov demonstrativno je napustio boks.

Prva teniserka sveta Arina Sabalenka uz dosta muke sačuvala je maksimalan učinak na završnom WTA turniru u Rijadu.

Arina je u meču drugog kola Grupe "Štefi Graf" posle dva sata igre savaladala petu igračicu sveta Džesiku Pegulu sa 6:4, 2:6, 6:3.

Nakon sigurne igre i rutinski osvojenog prvog seta usledio je ozbiljan pad u igri Beloruskinje. Dominirala je Amerikanka na terenu, osvojila je set sa ubedljivih 6:2 i tako stigla do izjednačenja.

Kada je na startu odlučujućeg trećeg seta Pegula stigla do brejka, Sabalenka je "eksplodirala". Frustrirana Beloruskinja sav bes iskalila je na svom treneru Antonu Dubrovu. Nakon žestokih prozivki od strane svoje igračice, beloruski stručnjak je demonstrativno napustio "boks" i više se nije vraćao na meč.

To nije poremetilo Sabalenku, naprotiv... Nakon njegovog odlaska slavna teniserka je zaigrala sjajno, napravila preokret i na kraju stigla do izuzetno važnog trijumfa.

Nakon meča prokomentarisala je svađu sa trenerom i njegov odlazak sa terena.

"Možda sam bila pregruba prema njemu u tom trenutku. Nadam se da je još uvek na stadionu - zapravo, ne znam gde je. Ali da, malo sam preterala. Prolazila sam kroz težak period, bila sam frustrirana i morala sam da izbacim to iz sebe, ali otišla sam predaleko", kaže Sabalenka i dodaje:

"Mislim da je napravio pravi potez kada je otišao i pustio me da budem sama. Bila sam stvarno ljuta na njega. Sve ovo mi je definitivno pomoglo da promenim svoju igru".

"Maybe I went a little bit too much on Anton." 🫢



Aryna Sabalenka explains why her coach Anton Dubrov left the stands mid-match and how that helped her raise her level against Jessica Pegula. #WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/f6o6HyRIX3 — Tennis Channel (@TennisChannel) 04. новембар 2025.

Autor: D.Bošković