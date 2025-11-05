Milojević se iznervirao: Ja sam Zvezdin vojnik, a gospodin Rijera kad dođe imaće skockanu ekipu

Vladan Milojević održao je burnu konferenciju za medije pred Lil, pomenu je spekulacije o selektorskoj poziciji i dolasku Alberta Rijere.

Srpskog šampiona posle serije loših rezultata kako u Evropi, tako i u prvenstvu očekuje novi ovoga puta dosta ozbiljniji izazov nego svi prethodni.

Na megdan crveno-belima u Beograd dolazi ekipa Lila, tim koji vredi preko 130.000.000 evra više nego Crvena zvezda. Čini se da ovakav protivnik stiže u nevereme za srpski klub.

Vladan Milojević bi pobedom potencijalno mogao da izvuče tim iz ove krize, ali za tako nešto će biti potrebna dosta ozbiljnija igra nego na mečevima protiv Vojvodine ili protiv Radnika iz Surdulice.

Na početku je Milojević izjavio saučešće porodici Mladena Žižovića.

- Pre nego što odgovorim na pitanje, izrazio bih saučešće porodici Mladena Žižovića. Njegov odlazak nas je veoma potresao. Znamo u kakvim uslovima radimo i koliko je sve to stresno. Svi treba da obrate pažnju na svoje zdravlje, znam koliko ima mojih kolega sa takvim problemima. Saučešće i Radničkom iz Kragujevca koji su izgubili velikog čoveka i trenera.

Usledilo je pitanje o krizi u kojoj se nalazi ekipa.

- Ne bežim od toga da je utakmica došla u teškom trenutku. Tako je kako jeste. U krizi smo, to je tačno. Na meni kao treneru je odgovornost najveća. Ispričali smo se i sada je vreme da delujemo na terenu, drugog izlaza nema, tu su samo pozitivni rezultati. Da li smo očekivali ovakvu krizu? Jesmo, ali ne u ovakvom obimu. Svaki izgovor koji se ovde pretvodi u alibi, imali smo dosta povreda i promenjena je ekipa od samog početka, a pri tome imamo dosta putovanja i reprezentativne pauze. Videli ste utakmicu u Nišu, to je čist primer umora i povreda. Ono što mi je drago da ćemo imati pun sastav i svi igrači će biti spremni i jedva čekaju da ova utakmica počne.

Udarni deo konferencije odigrao se na samom kraju kada je Milojević dobio pitanje o Albertu Rijeri.

- Sigurno su takve priče uticale na ovu ekipu. Počela je priču o selektorskom pozivu, koji mene nije interesovao. I tad sam rekao da treba neko drugi da bude. Veljko je bio moja lična želja. Imam 55 godina znam ko sam i šta sam, ja sam vojnik i služim Zvezdi. Moja ostavka nije sporna. Došao sam u teškim trenucima u Zvezdu. Ja to ne znam ko je novi trener Zvezde, ali vi to znate. Dokle god sam ja trener ja ću raditi. To je uticalo na ekipu i zašto je to tako o tome nećemo da pričamo. Znam sa kakvim ljudskim gromadama radim. Da li sam ja trener to je nebitno. Ja sam zvezdaš, služio sam svojoj zemlji. Služiću Crvenoj zvezdi dokle god sam tu. Gospodin Rijera kad dođe imaće skockanu ekipu.

O pritisku koji imaju novi igrači.

- Odgovoriću. Hteo bih da vam objasnim nešto. Kako je to bilo kada je Rade došao u Zvezdu. On je stigao kao igrač koji je igrao protiv Milana. Dobro se sećamo Radetove igre protiv Benfike i njegove igre, a onda i njegova igra protiv Intera gde smo dosta pričali o tome. On je jedan kvalitetan igrač. I onda smo došli do toga da je on naš najbolji igrač i verovatno onaj koji nam je falio za dvomeč sa Pafosom. To je tanka linija između toga da li ćete pustiti igrača da se prilagodi.

Krunić je na konferenciji govorio o povredi i problemu sa privikavanjem.



- Šef je rekao da je period privakavanja zahtevan i ne utiče na sve isto. Imamo i velike evropske igrače, koji idu po Evropi i daju za njih ogroman novac, a ne priviknu se odmah. To je bio i moj problem, nisam mogao odmah da se priviknem na naš fudbal. Letnje pripreme su dobro uticale na mene. Imao sam dobar početak, ali je povreda dosta uticala na mene. Ja sam pre svega nazadovao u fizičkoj spremi, ali mi je ovaj period poslužio da se vratim.

Kratko je objasnio igru ekipe Lila.

- Seltik, Braga, Porto i Lil su sve velike ekipe. To su učesnici Lige šampiona. Lil je brza ekipa koja ima momentum na svojoj strani. Igraju sa dosta rotacija, u tranziciji imaju kvalitetne pojedince. Mi smo saterani u ćošak i moramo da delujemo samo prema sebi.

Otkrio je Milojević sa kakvim je problemima radio u poslednje vreme.

- Imali smo dosta problema. Razmišljao sam da li ovo da kažem, ali reći ću. Možda je Sale Katai odigrao utakmicu u Nišu sa šest minuta treninga, tražio je da igra kao i Arnautović. Duarte ima prelom palca i svi oni hoće da igraju. To mi je znak kakvi su oni igrači. Ja znam kolika je moja odgovornost, ali srećan sam što ih imam pored sebe. U svakoj porodici ima problema, pa ih ima i kod nas. Preponosan sam na njih jer svako od njih daje i više nego što može. Treba vremena da se sve sklopi, kad ide dobro, dobro je.

Za Radeta Krunića motiv nikada nije bio problem.

- Ja mislim da je ovo utakmica gde u slučaju pobede okrećemo sve na svoju stranu. Treba nam jedan ovakav protivnik. Samopouzdanje je najbitnija stvar u fudbalu kao i vera u svoje saigrače. Mi radimo sve kako treba, samo, desila se rezultatska kriza i to je normalno u fudbalu. Svi veliki klubovi imaju takve probleme. Nadam se da ćemo sutra izaći kako znamo i igrati našu igru i da ćemo pobediti.

Kao jedna o tema konferencije bio je odnos Krunića prema rezultatskim krizama i poznanstvo sa Žiruom.

- Bezbroj puta sam imao iskustva sa rezultatskim krizama. Mi zbog dominacije nismo navikli na to i poslednjih godina smo beležili dobre rezutlate. To je normalna stvar. Što se tiče Žirua čuli smo se jutros i srećni smo što ćemo igrati jedan protiv drugog. Treba ga držati što dalje od gola, jer je on najopasniji u 16 metara. To je strašan špic sa završnicom i skokom, ali mi već imamo ideju kako da se branimo.

Bilo je reči o novom selektoru Srbije.

- Ovom prilikom želim da čestitam Veljku Paunoviću na imenovanju za selektora Srbije. Mislim da je pravi čovek. On može svojom mudrošću, kvalitetom da nas odvede tamo gde hoćemo. Treba da gaijmo naše srpske trenere. Imamo dosta naših igrača u reprezentaciji i meni je drago što uvek neko prati njihove partije. Kruna njihove karijere je nastup u reprezentaciji.

Greške u formiranju tima na leto.

- Rano je pričati o tome, može da se priča kada se završi jesenji deo prvenstva. Jasno je da mi ovde hoćemo sve odmah. Ne postoji nijedan klub na svetu, koji može brzo da adaptira sve igrače. Svi koji su došli na leto su skautirani, nekom treba vreme nekom ne treba. Ja ne bih pričao o tome, mislim da nije trenutak da se govori o tome. Ja moram da izvučem maksimum od ovih igrača koje imamo, to je moj posao.

Milojević o psihološkom pritisku.

- U ovom trenutku kada smo sve ovo ispričali jasno je da je psihologija najveći problem. Ona je jako bitna. Mi smo ušli u jednu zonu neuspeha. To se nama ne dešava često, ja se ne sećam od kada sam ja tu da smo imali takav niz. Doza pritiska u drugim klubovima kao što je u Zvezdi nije ista. Igrači nemaju slobodan dan, nema prostora za to. Psihološki pritisak je ključ. Mi u Novom Sadu odigramo jedno od najboljih poluvremena, gde je Vojvodina bila inferiorna, pa se onda desio onaj pad. Sami moramo da izađemo iz te situacije.

Krunić smatra da problem nije u kvalitetu tima.

- Imamo kvalitet, nije u tome problem što se tiče rezultata. Fudbal je jedna kompleksna igra. Šef je rekao da mi igramo svaka tri četiri dana, mi nemamo vremena da ispravimo neke stvari. Sve zavisi od psihološke strane i kako verujemo u sebe. Žao nam je zbog utakmice sa Bragom, hteli smo više, ali nije se dogodilo. Moramo sa te mentalne strane da se poboljšamo, pa ako dobro uđemo u utakmicu biće bolje.

Rade Krunić o povredi

- Prenaglio sam sa povratkom, ali sam u dogovoru sa šefom posle utakmice sa Bragom malo odmorio. Polako sam se vraćao u ritam i nadamo se da ću sutra biti na 100%. Nije nam lako dolazimo iz krize, ali to nam je motiv da pružimo što više. Želimo da usrećimo naše navijače, da se vratimo na staro, na pobede.

Pritisak je ogroman i ne mogu svi da se izbore sa tim.

- Došli smo u situaciju gde sam očekivao da ćemo imati neku stabilnost koja se gradi kroz takmičenje. Imali smo problema sa povredama i one su nas izbacivale iz koloseka. Mi nemamo nikakvo vreme za uigravanje, igramo konstantno nedelja/četvrtak. Očekujem od Marka Arnautović da pokaže svoj karakter kao što to već radi. On ima veliki potencijal da okupi igrače oko sebe, kao i Rade. To su igrači koji su igrali u velikim klubovima. Nije im strano ovo što sad prolaze, ali sigurno da ta vrsta pritiska nije ista tamo kao u Zvezdi.

