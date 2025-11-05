Srbija ponovo na udaru: FIFA kaznila FSS sa 87.500 franaka i zatvaranjem tribina zbog meča sa Albanijom

Fudbalski savez Srbije (FSS) kažnjen je od strane Disciplinske komisije FIFA sa 87.500 švajcarskih franaka, kao i merom delimičnog zatvaranja 25% kapaciteta tribina za naredni meč kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Letonije, koji će se igrati u Leskovcu.

Kazna je izrečena zbog, kako se navodi, neprimerenog ponašanja publike tokom intoniranja himni i diskriminatornog ponašanja dela navijača na utakmici protiv Albanije, odigranoj 11. oktobra 2025. godine, u kojoj je Srbija poražena rezultatom 0:1.

U saopštenju FSS-a ističe se da će zatvaranje tribina prvenstveno obuhvatiti sektore iza golova, a Savez je uputio apel navijačima da u budućnosti pokažu više discipline i poštovanja prema protivnicima.

„Disciplinska komisija FIFA donela je odluku u vezi sa utakmicom kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine između reprezentacija Srbije i Albanije. Fudbalskom savezu Srbije izrečena je novčana kazna u iznosu od 87.500 švajcarskih franaka, kao i mera delimičnog zatvaranja najmanje 25% kapaciteta tribina na narednoj utakmici A reprezentacije Srbije u okviru FIFA takmičenja, protiv Letonije u Leskovcu“, navodi se u saopštenju.

Bez pune podrške u Leskovcu, bez organizovanih gostovanja u Londonu

Utakmica protiv Letonije, zakazana za 16. novembar u 18.00 časova, biće odigrana bez podrške sa svih tribina, što će svakako uticati na atmosferu na stadionu „Dubočica“. Tri dana ranije, 13. novembra, Srbija gostuje Engleskoj na „Vembliju“ (20.45), ali FSS je odlučio da ne organizuje prodaju ulaznica za gostujući sektor.

„Imajući u vidu dosadašnja iskustva i milionske kazne koje su plaćene ne samo kada se utakmice igraju na domaćem terenu, već i zbog incidenata na gostujućim utakmicama, Fudbalski savez Srbije neće preuzeti na sebe organizovanu prodaju ulaznica za gostujući sektor na stadionu ‘Vembli’, niti odgovornost za ponašanje navijača na predstojećoj utakmici sa reprezentacijom Engleske“, poručuju iz Saveza.

Za kraj, FSS je još jednom apelovao na navijače da svojim ponašanjem doprinesu sportskom duhu i podršci reprezentaciji:

„Fudbalski savez Srbije apeluje na sve navijače da poštuju propise i fer-plej principe, kao i da svojom podrškom pomognu reprezentaciji u sportskom duhu i bez incidenata.“

Autor: Dalibor Stankov