Svečano otvoreno FIDE Svetsko amatersko prvenstvo u šahu u Vrnjačkoj Banji

Foto: Savo Tufegszić

U Vrnjačkoj Banji danas je svečano otvoreno FIDE Svetsko amatersko prvenstvo u šahu, koje okuplja oko 300 takmičara iz više od 50 zemalja sveta.

Ovaj prestižni događaj još jednom potvrđuje status Banje kao jednog od najvažnijih šahovskih centara u regionu.

Ceremonija otvaranja održana je u svečanoj sali hotela „Zepter“, a započeta je intoniranjem himne Republike Srbije u izvođenju gradskog hora „Abrašević“. Prisutnima su se obratili predstavnici domaćih i međunarodnih šahovskih institucija.

Reči dobrodošlice

Jasmina Trifunović, predstavnica opštine Vrnjačka Banja, istakla je da je šah postao deo kulturnog identiteta ovog grada:

„Ponosni smo što je Banja postala jedno od središta šahovskih zbivanja. Organizacijom brojnih evropskih i svetskih takmičenja, Vrnjačka Banja gradi reputaciju prestižne destinacije za vrhunske šahovske događaje.“

U ime Svetske šahovske federacije (FIDE), prisutnima se obratio delegat Ozgur Solakoglu, koji je naglasio važnost amaterskog šaha:

„Ovo prvenstvo slavi srce našeg sporta — strast i posvećenost amaterskih igrača iz celog sveta. Dolazite ovde ne samo da se takmičite, već da podelite ljubav prema šahu i steknete nova prijateljstva.“

Predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić zahvalio se Ministarstvu sporta i opštini Vrnjačka Banja na podršci:

„Verujem da ćemo i ovog puta opravdati poverenje FIDE-a i da će Srbija biti domaćin mnogih sličnih takmičenja u budućnosti. Ponosan sam na našu reprezentaciju koja je osvojila bronzu na Evropskom prvenstvu u Gruziji.“

Prvi potez i početak takmičenja

Nakon svečanih govora, Jorgić i Trifunović simbolično su povukli prvi potez, čime je zvanično započeto prvo kolo Svetskog amaterskog prvenstva.

Takmičenje će trajati više dana, a Vrnjačka Banja će ugostiti šahiste iz celog sveta u atmosferi sportskog duha, poštovanja i ljubavi prema ovoj drevnoj igri.

