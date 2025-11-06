Napad na Novom Beogradu: Četvorica ga pretukla zbog navijačke dukserice

Na Novom Beogradu pretučen turski državljanin S.T. (33) koga su četvorica napala zbog dukserice Galatasaraja, dok policija trenutno traga za počiniocima.
Veliki incident dogodio se u utorak na Novom Beogradu, kada je turski državljanin S.T. (33) brutalno pretučen u Bulevaru Zorana Đinđića, ispred jednog ugostiteljskog objekta, saznaje Telegraf.rs.
Prema nezvaničnim informacijama, četiri nepoznate osobe fizički su napale žrtvu, zadavši joj više udaraca po glavi i telu. Incident je, kako se pretpostavlja, izazvan navijačkim motivima.
Napadači su nakon premlaćivanja žrtvi skinuli duksericu za koju se veruje da pripada navijačkoj grupi fudbalskog kluba Galatasaraj.
Iako je u napadu pretrpeo povrede, S.T. je odbio lekarsku pomoć na licu mesta. Policija je odmah izašla na teren i intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku napadača koji su pobegli sa mesta incidenta.
