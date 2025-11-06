KAPITEN PANATINAIKOSA SUROVO ISKREN POSLE DEBAKLA U ARENI: Sramota me je, nije problem to što smo izgubili...

Košarkaši Panatinaikosa su uspeli samo da malo ublaže poraz od Crvene zvezde.

Nakon maksimalnih 28 poena prednosti crveno-beli su zabeležili trijumf uz 18 poena razlike.

Kapiten Panatinaikosa Kostas Slukas je poručio da ga je sramota zbog načina na koji je njegov tim izgubio.

- Slika koju smo prikazali je bila veoma loša. Očigledno, bez visokog igrača ne možeš da igraš protiv ovakvih timova. Naša slika je bila loša, period u kojem je trebalo da izađemo snažno bio je loš. Bilo me je sramota naše slike na terenu i sramota me je kao kapitena zbog toga. Obećavam da ćemo to popraviti. Vratićemo se! Gubili smo lopte, gubili smo skokove, ništa nije išlo - rekao je Slukas posle utakmice.

Atinjani su u Beogradu igrali bez pravog centra.

- Mitoglu je "četvorka", tim koji je građen za visoke ambicije trenutno je u veoma lošem stanju. Panatinaikos će se vratiti, obećavam. Naravno da smo ujedinjeni, svi imamo odgovornost. Ovo je maraton i moramo biti čvrsti. Problem je kako smo izgledali, ne to što smo izgubili. Naša slika će se popraviti.

Iskusni Grk je nedavno potpiaso novi ugovor, a za to je najviše zaslužan prvi čovek Panatinaikosa Dimitris Janakopulos.

- Poverenje je veoma veliko, uzajamno poštovanje sa Janakopulosom je ogromno. On me je to zamolio i nisam mogao da odbijem. Nadam se da ćemo u budućnosti ponovo doživeti slične trenutke, trudim se da uzvratim to poverenje. Govorimo o najvećem klubu u Evropi i Panatinaikos mora da uspe ove godine. Predsednik mi je poslao nepopunjen i nepotpisan ugovor, ja sam ga samo potpisao da bi on sam mogao da upiše iznos. Naš odnos je mnogo veći od novca. Imam veliku odgovornost da dam još više - rekao je Kostas Slukas.

Crvena zvezda je sedmom vezanom pobedom stigla do učinka 7:2, dok je Panatinaikos u Evroligi zabeležio učinak od pet pobeda i četiri poraza.

Autor: D.Bošković