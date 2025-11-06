Nikola Jokić u majici posvećenoj Dejanu Milojeviću: Nosim je često...

Košarkaši Denver Nagetsa su u noći između srede i četvrtka pobedili Majami rezultatom 122:112, a neverovatan je ponovo bio Nikola Jokić, koji ne prestaje da oduševljava svet!

Srbin je utakmicu završio sa 33 poena, 15 skokova i 16 asistencija, čime je potvrdio da je u odličnoj formi i da je spreman da se bori za naslov MVP-ja, koji je prethodne sezone otišao u ruke Šeja Gildžesa Aleksandera.

On se potom obratio na konferenciji za medije, na kojoj je pričao prv o svojim maestralnim dodavanjima.

- Ponekad su samo uglovi drugačiji, zato ponekad pasovi izlgedaju smešno ili neobično, ponekad to morate da napravite iz posebnog ugla, da namestite ruku i položaj tela. Ponekad ipak bacim pas i pomislim da neće proći, i ne prođe, ali morate pokušavati, jer može proći narednog puta.

Dotakli su se novinari i pitanja vezanog za našeg košarkaša Nikolu Jovića, kojeg su ovog leta selili u Denver.

Za kraj, u fokusu je bila majica sa natpisom "brate" i znak preminulom Dejanu Milojeviću, koji je iznenadno preminuo 2024. godine.

- Da, videli smo se prošli put u San Francisku. Izgubili smo tada, iako smo kontrolisali taj meč. Nadamo se da ćemo sada imati bolju završnicu. Što se tiče majice, nosim je često, isprana je već, to nije ništa novo - poručio je Jokić.

Autor: S.M.