TRAGEDIJA! Zvezda američkog sporta umrla u 24. godini

Igrač američkog fudbala Maršon Niland koji je nastupao za Dalas Kaubojse tragično je preminuo u 24. godini života, preneo je Hafington Post.

Mladi sportista, koji je nastupao kao defanzivac za Kaubojse preminuo je u snu. Nisu objavljeni detalji o njegovoj smrti, a agent Džonatan Prezli je zamolio za privatnost.

Niland se oporavljao od manje povrede koju je dobio u end-zoni tokom tačdauna na utakmici između Dalasa i Arizone, koja je odigrana u ponedeljak uveče.

Bio je pik u drugoj rundi drafta 2024. godine, a u ruki sezoni je imao obećavajući početak, pre nego što je doživeo povredu koja ga je odvojila od terena na pet utakmica.

Ove sezone odigrao je sedam od devet utakmica za Kaubojse, a očekuje se da više informacija o tragičnoj smrti bude dostupno nakon što bude urađena obdukcija.

