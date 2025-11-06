JASNA ŠEKARIĆ OPTIMISTA PRED SVETSKO PRVENSTVO: Imamo strelce koji mogu da se bore za medalje

Šef stručnog štaba i selektor za pištolj streljačke reprezentacije Srbije Jasna Šekarić izjavila je da se u njenom timu nalaze strelci koji poseduju kvalitet da se bore za medalje na predstojećem Svetskom seniorskom prvenstvu u disciplinama vazdušnim i malokalibarskim oružjem u Kairu.



"Imamo strelce koji mogu da se bore za plasmane u finala, a potom i za medalje", navela je Šekarić, preneo je danas Streljački savez Srbije (SSS).

Takmičenje na Svetskom prvenstvu u Kataru će početi u subotu.

Reprezentaciju Srbije će na njemu predstavljati 12 strelaca, među kojima su i: Zorana Arunović, Damir Mikec, Jovana Todorović (pištolj), Lazar Kovačević, Milenko Sebić, Teodora Vukojević i Marko Ivanović (puška).

Spisak kompletiraju juniori Aleksandra Havran, Aleksa Rakonjac, Anastasija Živković (svi puška), Nađa Martinović i Uroš Gajić (pištolj).

"Naša ekipa je spoj mladosti i iskustva. U sastavu imamo troje takmičara koji nikad do sada nisu učestvovali ni na kontinentalnom, ni na svetskom seniorskom prvenstvu - Anastasiju Živković, Uroša Gajića i Nađu Martinović. To su strelci koji predstavljaju perspektivu srpskog streljaštva, ove godine su se dokazali na velikim takmičenjima za mlađe kategorije, na kojima su osvajali medalje. Zato smo u stručnom štabu odlučili da im pružimo šansu da još razviju svoj potencijal", rekla je Šekarić.

Šekarić je navela i da je rezultate na Svetskom prvenstvu uvek teško prognozirati, jer na njemu učestvuje najveći broj strelaca.

"Učestvuje daleko više strelaca nego na Olimpijskim igrama, pa je samim tim i broj kandidata za visok plasman, a posebno onih koji bi mogli da iznenade, mnogo veći. I rezultati često mogu da budu neočekivani. Nekada su za finala potrebna izuzetno visoka ostvarenja u kvalifikacijama, a nekada se svi iznenadimo kad sa slabijim ostvarenjem strelci stignu do plasmana među osam najboljih", kazala je Šekarić.

Šekarić je rekla i da je "neuobičajen" termin održavanja Svetskog prvenstva u Kairu zahtevao drugačiju vrstu priprema za polovinu njenog tima.

"Ne pamtim da je Svetsko prvenstvo održano ovako kasno. Međutim, kasni termin ne remeti značajno ritam rada takmičarima iz zemalja koje imaju veliki broj specijalista samo za vazdušno ili malokalibarsko oružje, s obzirom da na isti način treniraju tokom cele godine. Za strelce koji gađaju u obe vrste disciplina, a u tu grupu spada i polovina naše selekcije, neuobičajen termin je zahtevao novi način priprema", izjavila je Šekarić.

U subotu će u pojedinačnom takmičenju vazdušnom puškom učestvovati šestoro srpskih strelaca - Teodora Vukojević, Aleksandra Havran, Anastasija Živković u ženskoj konkurenciji, a Lazar Kovačević, Aleksa Rakonjac i Marko Ivanović u muškoj konkurenciji.

U nedelju je na programu takmičenje miks parova puškom, a ostale discipline u kojima učestvuju srpski strelci biće održane od 10. do 14. novembra.

Reprezentativci Srbije puškom, sa selektorom Draganom Donevićem i trenerom Stevanom Pletikosićem su u sredu stigli u Kairo, dok takmičari pištoljem, uz koje će biti Jasna Šekarić i trener Goran Mikec, će na put krenuti u petak.

