MARKO ARNAUTOVIĆ DONEO ZVEZDI PRVU POBEDU: Crveno-beli se vratili u igru u Ligi Evrope

Fudbaleri Crvene zvezde ostvarili su prvu pobedu u Ligi Evrope.

Crveno-beli su u utakmici 4. kola na stadionu "Rajko Mitić" savladali francuski Lil 1:0 (0:0) golom Marka Arnautovića iz penala u 85. minutu.

Tim Vladana Milojevića posle ove pobede ima četiri boda, dok je Lil ostao na šest bodova.

Narednu utakmicu Crvena zvezda igra takođe na svom terenu protiv Steaue iz Rumunije.

Jedini gol na meču pao je u finišu meča. Mirko Ivanić je oboren od strane golmana Lila Berkea Ozera. Egzekutor sa bele tačke bio je Marko Arnautović u 85. minutu.

Crvena zvezda je po svemu viđenom zaslužila pobedu. Imala je zrelije šanse, možda je mogla i ranije do vođstva. Već u 4. minutu Arnautović je mogao da razgali oko 25.000 navijača, ali je sa dva metra bio neprecizan.

Bio je to jedan od dva udarca u okvir gola gostiju, ali nije bilo promene rezultata. I gosti su imali svoje šanse, pre svih Igamane, kada je posle greške odbrane Zvezde neuspešno lobovao Mateusa.

U nastavku, Zvezda je ponovo u ranoj fazi poluvremena mogla do gola. Posle kornera u 51. minutu Učena je pogodio stativu, a na odbijenu loptu nije se najbolje snašao Ivanić.

Nedugo zatim Tiknizjan je pogodio spoljni deo mreže.

Na drugoj strani, Lil je uglavnom pretio posle kontri. Posle jedne takve Mateus je spasao siguran pogodak. Bio je to jedan od dva maestralna poteza golmana Zvezde, drugi je bio u samom finišu meča.

Zvezda je u 72. minutu postigla gol preko Kostova, međutim bilo je očigledno da je prethodio ofsajd.

Crveno-belima se veća energija na terenu isplatila u finišu. Oduzeli su loptu rivalu i preko desne strane organizovali kontru. Seul je ubacio loptu u kazneni prostor, Ivanić sklonio loptu, a golman Ozer ga oborio.

Arnautović je bio strelac za ogromnu radost i prva tri boda u Ligi Evrope, koja povećavaju šanse crveno-belima da se nađu u nokaut fazi.

TOK MEČA:

90+2' Izmena u Zvezdi

Aleksandar Katai menja Nemanju Radonjića.

90' Neverovatna odbrana Mateusa

Mateus je skinuo šut Žirua sa dva metra, u nastavku je Buadi šutirao preko gola.

88' Dvostruka izmena u Zvezdi

Dostruka izmena u Zvezdi.

Izlaze Arnautović i Ivanić. Ulaze Milson i Duarte.

Trebao je van igre Radonjić, ali je Milojević morao da menja zbog povrede Ivanića.

I Arnautović se požalio na povredu, pošto se okliznuo kod izvođenja penala.

85' GOOOL! Marko Arnautović - 1:0

Marko Arnautović je precizan sa 11 metara! Šutirao je u donji levi ugao gola Ozera.

83' Penal za Zvezdu

Mirko Ivanić je oboren od strane golmana Berkea Ozera. Golman gostiju je dobio i žuti karton.

81' Izmena u Lilu

Umesto Mukaua u igri je Hakon Arnar Haraldson.

80' Kostov propušta šansu

Mladi napadač Zvezde je dobio loptu od Arnautovića, šutirao sa desetak metara, ali slabo. Bila je to situacija koja je mogla da iznedri šansu.

72' Kostov postigao gol, ali je poništen zbog ofsajda

Mladi Kostov se odmah po ulasku u igru upisao u strelce, ali gol nije priznat. U ofsajdu se nalazio Arnautović kod dodavanja koji je prethodio golu.

67' Trostruka izmena u Lilu

Izašli su Feliks Koreja, Tijago Santos i Hamza Igamane.

Ušli su Matijas Fernandez-Pardo, Tomas Menije i legendarni Olivije Žiru.

66' Prva izmena u Zvezdi

Vasilije Kostov menja Tomasa Handela.

Zvezda ofanzivnija u nastavku.

66' Arnautović dobio žuti karton

Napadač Zvezde je faulirao Tijaga Santosa.

63' Mateus sprečio siguran gol

Igaman se posle sjajnog napada gostiju našao ispred Mateusa, ali je golman Zvezde sjajno odbranio.

53' Tiknizjan pogađa spoljni deo mreže

Tečna akcija Zvezde, Tiknizjan je pobegao čuvaru, šutirao iskoa sa leve strane, ali samo u spoljni deo mreže.

Možda je mogao da centrira Arnautoviću.

51' Učena pogodio stativu, Ivanić promašio šansu

Kakav šut Učene! Odbila se lopta do defanzivca Zvezde, iz prve je šutirao sa oko 20 metara i pogodio stativu. U nastavku akcije Ivanić nije bio precizan.

44' Mateus brani šut Igamana

Francuzi su bili u novom naletu, a Igaman je uputio prvi šut u okvir gola Zvezde. Mateus je bio na pravom mestu.

39' Nova šansa za Lil

Ušetali su se gosti do peterca Zvezde, ali je Buadi izblokiran. Učena je spasao gol.

29' Verdong šutira preko gola

Još jedna prilika za goste. Verdong je šutirao iz slobodnog udarca iskosa sa desne strane, ali preko gola.

26' Nova šansa goste

Broholm se izborio za šansu, ušao je u šesnaesterac iskosa sa desne strane, ali je njegov šut prošao pored stative.

Lil ima kontrolu lopte

Sredinom prvog poluvremena statistika pokazuje da gosti imaju 67 odsto vremena loptu u svojim nogama.

21' Novi napad Lila

Francuzi su preuzeli inicijativu.

Posle odbitka lopte na nju je naleteo Bentaleb, ali je njegov šut sa oko 20-22 metra otišao daleko od gola.

18' Žuti karton za Radonjića

Nemanja Radonjić je na sredini tabele faulirao Verdonka i zbog toga zaradio javnu opomenu.

17' Prva velika prilika za goste

Dosta nonšalantno su se ponašali fudbaleri Zvezde u odbrani, Igaman je iskosa sa leve strane uleteo u kazneni prostor i lobovao istrčalog Mateusa, ali je lopta otišla pored gola.

14' Arnautović izblokiran

Ušao je Arnautović u kazneni prostor gostujuće ekipe, šutirao, ali je izblokiran za korner.

Velika gužva posle prekida u šesnaestercu, dva šuta su izblokirana, na kraju i faul u napadu.

4' Dve velike šanse za Zvezdu

U samo desetak sekundi Zvezda je propustila dve velike šanse.

Posle kornera prvo je šutirao Veljković sa 4-5 metara. Golman Ozer je odbio loptu, a Arnautović sa svega dva metra nije uspeo da je prosledi u mrežu.

3' Prvi korner za Zvezdu

Tiknizjan je izborio udarac sa ugla.

Počela je utakmica na stadionu "Rajko Mitić"

SASTAVI:

Stadion: Rajko Mitić

Sudija: Džon Bruks (Engleska)

CRVENA ZVEZDA: Mateus - Seol, Učena, Veljković, Tiknizjan - Elšnik, Krunić - Radonjić, Handel, Ivanić - Arnautović. Trener: Vladan Milojević.

LIL: Ozer - Santos, Mandi, Mbemba, Veronk - Buadi, Bentoleb - Broholm, Mukau, Koreira - Igamane. Trener: Bruno Ženesio

Autor: Iva Besarabić